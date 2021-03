Le général To Lam, ministre de la Sécurité publique, remet des satisfecit à des experts vietnamiens ayant travaillé au Laos. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Ces 60 dernières années, la coopération entre les forces de police fut l'un des principaux piliers de la coopération multisectorielle entre le Vietnam et le Laos.

Il y a 60 ans (22 mars 1961), le premier groupe d'experts en sécurité publique du Vietnam fut envoyé au Laos pour aider ce pays à construire et développer ses forces de police, marquant le début de la coopération officielle entre les forces de police des deux pays.

Les années suivantes, des centaines d'experts éminents du ministère vietnamien de la Sécurité publique furent envoyés au Laos. Ils surmontèrent des difficultés et acceptèrent tous les sacrifices pour développer les forces de police lao, a affirmé le général de brigade Hoang Quang Huong, chef du bureau de représentation du ministère vietnamien de la Sécurité publique au Laos, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA).

Le général de corps d’armée Vilay Lakhamphong, ministre lao de la Sécurité publique. Photo: VNA



Le général de corps d’armée Vilay Lakhamphong, ministre lao de la Sécurité publique, a déclaré que ces 60 dernières années, les experts vietnamiens en sécurité publique avaient aidé le Laos dans de nombreux secteurs, notamment l’édification de forces, la garantie de la sécurité et de l’ordre social, etc.

Il s'agit d'une aide précieuse et inestimable dans nos relations de coopération et d’amitié, a-t-il souligné, ajoutant que le Laos est extrêmement reconnaissant et apprécie les sacrifices consentis par les experts vietnamiens au profit de sa Révolution.

Bounma Mithong, ancien vice-ministre lao de la Sécurité publique, a affirmé que sans les camarades vietnamiens, les forces de police de son pays n'auraient pu être aussi matures et fortes qu'aujourd'hui.

Après 1975, les forces de police des deux pays continuèrent de coopérer dans tous les domaines. En 2005, le ministère vietnamien de la Sécurité publique décida de créer un bureau de représentation au Laos en vue de promouvoir les liens spéciaux entre les deux ministères dans divers domaines.

Selon le général de brigade Hoang Quang Huong, le bureau de représentation du ministère vietnamien de la Sécurité publique au Laos a apporté une contribution importante à la coordination et à la mise en œuvre des activités professionnelles des deux ministères. -VNA