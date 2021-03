Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors de la réunion pour évaluer la mise en œuvre du statut de coordination entre les deux parties. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam Tran Thanh Man ont présidé le 11 mars à Hanoï une réunion pour évaluer la mise en œuvre du statut de coordination entre les deux parties.

Selon le Premier ministre, au cours des cinq dernières années, les deux parties se sont efforcées ensemble d'atteindre l'objectif d' « un peuple riche, un pays puissant, une société équitable, démocratique et civilisée », ce contribuant à aider le pays à surmonter les difficultés et défis sans précédent et à obtenir d'excellents résultats.

M. Phuc a déclaré qu'en 2020, le Parti, l'État et le Front de la Patrie du Vietnam avaient étroitement coopéré et encouragé la population, les secteurs à conjuguer leurs efforts pour la lutte contre l'épidémie de COVID-19.

L'année 2021 est la première année de mettre en œuvre la Résolution du 13e Congrès national du Parti. La mission est très lourde, les deux parties doivent donc continuer à se coordonner étroitement, a estimé M. Phuc.

Pour sa part, Tran Thanh Man a affirmé que le front continuerait d'accompagner le gouvernement, d’informer régulièrement et rapidement de la situation le peuple ; de mettre en œuvre des programmes de supervision, des politiques de développement socio-économique et des questions qui préoccupent les habitants et les entreprises.

En cinq ans, le Front de la Patrie du Vietnam à tous les niveaux a mobilisé plus de 27.000 milliards de dongs (1,174 milliards de dollars) pour le « Fonds pour les démunis » et les programmes de sécurité sociale, outre la construction et la réhabilitation plus de 198.000 maisons pour les défavorisés, le soutien de plus de 9 millions d’autres, pour une valeur totale de près de 6.400 milliards de dong.

Le Front de la Patrie du Vietnam a synthétisé et reflété au gouvernement 34.125 opinions concernant 19 groupes de questions.

En particulier, en 2020, le Front de la Patrie du Vietnam a accompagné le gouvernement dans la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19, contribuant à réaliser le double objectif : prévention de l’épidémie de COVID-19 et le développement économique. - VNA