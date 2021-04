Séance de travail en ligne entre le nouveau consulat général du Vietnam à Vancouver Nguyen Quang Trung (gauche) et les deux ministres de l'économie de la Colombie-Britannique. Photo: VNA



Ottawa (VNA) - Le nouveau consulat général du Vietnam à Vancouver (Canada) Nguyen Quang Trung a eu le 16 avril une séance de travail en ligne avec les deux ministres de l'économie de la Colombie-Britannique pour discuter du renforcement de la coopération économique entre les localités vietnamiennes et la province canadienne.



Lors de la réunion avec le ministre de l'Emploi, de la Relance économique et de l'Innovation et le secrétaire d'État chargé du commerce, George Chow, le consul général Nguyen Quang Trung a souligné les bonnes relations de coopération entre le Vietnam et le Canada, et notamment entre les localités vietnamiennes et la province de la Colombie-Britannique ces dernières années et même pendant la période de l’épidémie de COVID- 19. En effet, malgré l'impact négatif de la pandémie, les échanges commerciaux entre les localités vietnamiennes et la province de la Colombie-Britannique en 2020 a atteint près de 2 milliards de dollars canadiens (près de 1,6 milliard de dollars américains).



Lors de la rencontre, les deux ministres ont affirmé que les autorités de la Colombie-Britannique souhaitent élargir la coopération internationale, en particulier avec la région Asie-Pacifique. Le Vietnam devrait être une passerelle pour que les produits et services canadiens accèdent au marché de 660 millions de consommateurs de l'ASEAN, ont-ils dit.



Avec de nouvelles opportunités potentielles offertes par l'Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP), les deux responsables de la Colombie-Britannique ont exprimé leur intérêt pour le potentiel de coopération avec les localités et les entreprises vietnamiennes dans les domaines du bois et des articles en bois, du charbon, de l’aquaculture et l’application de la technologie à l’agriculture.



Le Vietnam - l'une des dix plus grandes économies ouvertes au monde - est devenu une destination attrayante pour de nombreux investisseurs dans la province de la Colombie-Britannique. Les localités et les entreprises du Vietnam et de la Colombie-Britannique seraient d'excellents partenaires dans le contexte où les deux pays ont une meilleure relation politique et économique, a affirmé le consul général Nguyen Quang Trung.



Pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam - Canada en 2023, les deux parties sont tombées d’accord pour prendre des mesures visant à concrétiser la relation de partenariat intégral Vietnam-Canada établi en 2017. -VNA