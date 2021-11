Paris, 4 novembre (VNA) - La coopération entre les Partis communistes du Vietnam et de la France a contribué de manière significative au partenariat stratégique des pays et a connecté leurs peuples, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la réception de Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français, le 4 novembre.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français. Photo : VNA

Lors de la réception, il a salué la coordination bilatérale pour marquer le 110e anniversaire de l'arrivée du président Ho Chi Minh à Marseille, sa première destination en France dans le cadre de son voyage à la recherche des voies du salut national.Le Premier ministre a souligné que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens apprécient toujours la solidarité et le soutien précieux des communistes et du peuple français au Vietnam dans ses luttes passées pour l'indépendance et l’œuvre actuelle de défense et de développement nationale.Pham Minh Chinh a informé son invité des orientations de développement du Vietnam présentées lors du 13e Congrès national du Parti et des résultats de ses réunions avec les dirigeants français. Il a salué les mesures convenues entre les parties pour approfondir les relations bilatérales.Pour sa part, Fabien Roussel a estimé que la visite officielle actuelle du Premier ministre Pham Minh Chinh en France créera une impulsion pour que les relations entre les pays continuent à se développer heureusement à l'avenir.Saluant les réalisations du Vietnam en matière de prévention et de contrôle du COVID-19, il a affirmé qu'il continuerait d'appeler les partenaires français et les sociétés pharmaceutiques à aider le Vietnam.Considérant la relation entre les deux Partis communistes comme spéciale et historique, il a déclaré que les dirigeants et les membres de son Parti suivent toujours les progrès du Parti communiste du Vietnam.Les communistes français ont toujours soutenu et continueront de faire de leur mieux pour contribuer au renforcement des bonnes relations de coopération entre les Partis, les pays et les peuples du Vietnam et de la France.Le chef du gouvernement Pham Minh Chinh a profité de l'occasion pour transmettre l'invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong à Fabien Roussel à se rendre au Vietnam. L’invitation a été acceptée avec plaisir. VNA