Hanoï (VNA)- A l'occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Australie, du 27 au 31 mars 2023, une série de séminaires sur le thème «Promouvoir le commerce de produits agricoles, l'éducation, la culture et la gastronomie Australie-Vietnam» se déroulent à Hanoï, Hué et Da Nang.

À Hanoi, le 27 mars, un séminaire sur la coopération australo-vietnamienne dans le secteur agroalimentaire et l’éducation a vu la participation de plus de 400 représentants d'entreprises et d'associations des deux pays.

Tran Huong, directrice du marketing de l’Autorité australienne du commerce et de l'investissement (Austrade), a fait savoir que «le Vietnam et l'Australie entretiennent des relations commerciales bilatérales fortes, durables et croissantes dans les secteurs de l'éducation et de l'agriculture, et ces relations continuent de se développer dans tous les secteurs. Le Vietnam est l'un des partenaires commerciaux de l'Australie ayant connu la croissance la plus rapide ces dernières années, et le commerce bilatéral en 2022 a augmenté d'environ 27% par rapport à 2021 pour atteindre 23,5 milliards d’AUD. L'Australie est devenue le 7e partenaire commercial du Vietnam et le Vietnam est désormais le 10e partenaire commercial de l'Australie. Particulièrement, dans les secteurs agricole, sylvicole et des produits aquatiques, les échanges ont établi un record de 6 milliards d’AUD».

Andrew Goledzinowski, ambassadeur d'Australie au Vietnam, a partagé : «Ce programme renforcera la cohésion et élargira les opportunités de coopération pour les partenaires australiens et vietnamiens dans les domaines de l'agriculture et de l'éducation. Il devrait avoir un impact significatif sur le commerce entre le Vietnam et l'Australie».

300 programmes de coopération dans l’éducation et la formation

Tran Huong a déclaré que la coopération éducative s'est développée rapidement et profondément ces dernières années. Cela se reflète dans le nombre croissant d'étudiants vietnamiens qui font des cursus en Australie et dans le nombre croissant d'établissements d'enseignement australiens proposant des programmes d'enseignement et de coopération de recherche avec des établissements d'enseignement au Vietnam.

Actuellement, il existe 300 programmes de coopération en matière d’éducation et de formation, dont des programmes conjoints entre des établissements de formation des deux pays. Actuellement, plus de 80.000 Vietnamiens diplômés d'établissements d'enseignement australiens travaillent au Vietnam. Le Vietnam compte 27.000 étudiants qui font des études en Australie et plus de 8.000 Vietnamiens qui suivent des cursus diplômés par l’Australie.

Austrade organisera des séminaires dans 6 provinces et villes du Vietnam, que sont Hanoï, Hué, Da Nang en mars et Ho Chi Minh Ville, Nha Trang et Can Tho en septembre 2023. Cette série de séminaires créera de nombreuses opportunités pour les entreprises et les organisations des deux pays de se connecter et de renforcer leur coopération, contribuant ainsi à enrichir les relations bilatérales. -CPV/VNA