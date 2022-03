Le Vietnam est toujours un membre actif, dynamique et responsable de l'ASEM.

Hanoï (VNA) - Lors du 11e Sommet Asie-Europe (ASEM) tenu en novembre 2016, les dirigeants asiatiques et européens ont décidé de choisir le 10 mars, date de naissance du forum, comme la Journée de l'ASEM.



A l'occasion de la Journée de l'ASEM en 2022, le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Hieu a publié un article intitulé "Coopération Asie-Europe : Surmonter les difficultés vers une nouvelle étape de développement". L'Agence vietnamienne d'Information (VNA) présente ci-dessous l'intégralité de ce document.



Depuis sa création en 1996, le Forum de coopération Asie-Europe (ASEM) n'a cessé de se développer, devenant aujourd'hui l'un des mécanismes de coopération interrégionale les plus importants. A présent, l'ASEM compte 53 membres, représentant environ 60% de la population mondiale, plus de 70% du commerce de biens et de services, 60% des investissements directs étrangers (IDE) du monde, contribuant à environ 65% du PIB et à 75% du tourisme mondial.



Avec une coopération globale couvrant les trois piliers que sont politique-sécurité, économie-finance et culture-société, ces 25 dernières années, l'ASEM a affirmé sa valeur et son rôle dans le maintien de la paix, de la sécurité, de la stabilité et de la prospérité en Eurasie. Et en particulier, l’ASEM a servi de passerelle pour resserrer les liens culturels et promouvoir les échanges entre habitants des deux continents.

Ces dernières années, l'épidémie de COVID-19 ainsi que les évolutions compliquées de la situation mondiale et régionale ont affecté la coopération multilatérale, dont le Forum de l’ASEM. Mais l'histoire a prouvé que plus la situation est difficile, plus le consensus, la détermination et l'action multilatérale sont nécessaires. C'est aussi le moment où le rôle et la valeur des mécanismes de coopération tels que l'ASEM doivent être renforcés.

Le dialogue virtuel de haut niveau de l'ASEM sur la promotion du pouvoir économique des femmes dans le contexte de pandémie COVID-19. Photo: VNA

Le Forum de l’ASEM est un cadre efficace pour promouvoir les échanges et le dialogue entre les membres, contribuant ainsi à établir et à renforcer la confiance et à trouver les solutions les meilleures pour régler les problèmes mondiaux et régionaux émergents. En particulier, la bonne volonté et les efforts des membres sont la clé de la coopération de l’ASEM pour surmonter rapidement les difficultés, continuer à réaffirmer et promouvoir ses valeurs.



Dans ce contexte, avec plus d'un quart de siècle de coopération, la position du Forum, l'énorme potentiel et le besoin de coopération entre les pays membres, l'avenir de la coopération de l’ASEM dans les mois et années à venir s'avère prometteur.



Seul mécanisme entre l'Asie et l'Europe, le Forum de l’ASEM réunit les grandes économies mondiales. Il est le principal moteur de la croissance économique mondiale ; le centre d'innovation principal du 21ème siècle ; la locomotive en matière de développement durable et de transformation verte et également le berceau de nombreuses civilisations.

La force intérieure ainsi que la complémentarité des pays membres de l'ASEM est une base solide pour que le Forum saisisse et tire profit des importants flux actuels de coopération dans les domaines de la science et de la technologie, de la transformation numérique, du développement durable et inclusif, de la résilience au changement climatique.



Pour profiter au mieux des potentiels de l'ASEM, il est important de développer une vision stratégique de l'ASEM vers une coopération globale, efficace, axée sur les personnes; de combiner harmonieusement les besoins immédiats et les objectifs à long terme, entre l’héritage, la stabilité, l’innovation et le développement. Une vision de l'ASEM transmettra un message fort d'un forum responsable et résilient dans le nouveau contexte. Un forum qui prend de l’avance pour promouvoir la coopération multilatérale, contribuant à la construction d'un mécanisme de gouvernance mondiale plus efficace, plus juste et plus démocratique. Parallèlement à l'esprit de dialogue, la coordination des politiques et des actions des membres de l'ASEM jouent un rôle crucial.

* Le Vietnam continue d'apporter ses contributions actives et positives pour l’ASEM dynamique, cohérent et fortement développé

Le Premier ministre Pham Minh Chinh participe au 13 Sommet de l'ASEM. Photo: VNA

En tant que membre fondateur, depuis 1996, le Vietnam a été actif et responsable, contribuant à la création de jalons importants dans le développement de l'ASEM. Le Vietnam a organisé avec succès de nombreux événements, dont le Sommet de l’ASEM, la réunion des ministres des Affaires étrangères, la conférence ministérielle spécialisée, le directeur exécutif adjoint de la Fondation Asie-Europe (ASEF)... En juin 2021, dans le contexte de l'interruption de la coopération de l’ASEM en raison de l'épidémie de COVID-19, le Vietnam a organisé avec succès à Hanoï le Dialogue politique de haut niveau de l’ASEM sur le thème "25 ans de l'ASEM - Renforcer le partenariat Asie-Europe dans un monde en mutation" pour célébrer le 25e anniversaire du Forum.



Poursuivant la politique de promotion et du rehaussement des relations extérieures multilatérales, le Vietnam est toujours actif, en contribuant à la construction et à la promotion de nombreuses orientations et stratégies de coopération importantes de la coopération de l’ASEM et a proposé de nombreuses nouvelles initiatives de coopération.

Plus précisément, le Vietnam et les membres de l'ASEM ont défendu les intérêts de la paix, de la sécurité et de la stabilité ; ont promu le consensus de l'ASEM sur les questions internationales et régionales. Le pays d’Asie du Sud-Est a appelé au soutien et à une coopération efficace de l'ASEM pour résoudre les problèmes émergents tels que la réponse à l'épidémie, la reprise économique, la lutte contre le changement climatique et les catastrophes naturelles.



Le pays a accéléré la prise de conscience commune et le soutien des membres de l'ASEM aux efforts de l'ASEAN et du Vietnam pour maintenir la paix, la sécurité, la stabilité ; régler les différends dans la région sur la base du droit international ; ainsi que contribuer à la défense et à la promotion des intérêts liés à la sécurité et au développement national.



Pour le Vietnam, 2022 est une année importante, créant une base pour la mise en œuvre des objectifs et des orientations stratégiques du pays pour le développement socio-économique dans la nouvelle période, marquant une étape importante dans l'intégration et la connexion économique du Vietnam plus larges, avec de nouvelles visions et aspirations.



Dans le contexte où les relations entre le Vietnam et les membres de l'ASEM ne cessent d’être renforcées, le Vietnam continuera à accorder une grande priorité à la coopération de l’ASEM et sera prêt à accompagner les pays membres pour rendre le partenariat Asie-Europe encore plus dynamique, plus cohérent et plus développé, contribuant ainsi à la paix et à la prospérité des deux continents et du monde en général. -VNA