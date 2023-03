Hanoï (VNA) - La conservation et l'utilisation durable de la biodiversité et des services écosystémiques des zones humides (sites Ramsar) ont contribué au développement socio-économique durable, au stockage du carbone, à l'adaptation au changement climatique, à la protection de l'environnement et à la préservation de la nature et de la biodiversité.

Thung Nang dans la province de Ninh Binh. Photo: VNA

Dr. Du Van Toan de l'Institut des sciences de l'environnement, de la mer et des îles du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, a déclaré que les mangroves sont considérées comme un écosystème hautement productif dans les zones côtières tropicales et subtropicales à l'échelle mondiale, contribuant à 50 % des matériaux à l'océan à partir des matériaux de la forêt et à 15 % de la matière organique totale dans les sédiments marins.



La fonction de stockage du carbone organique des zones humides joue un rôle important dans les stocks mondiaux de carbone et l'atténuation de l'impact du changement climatique, a-t-il déclaré, soulignant la nécessité de mener des recherches pour fournir des politiques et des orientations sur la conservation des mangroves et l'évaluation des stocks de carbone.



Selon l'expert, avec une superficie d'environ 150.000 hectares de mangroves et le prix actuel estimé de cinq dollars la tonne de dioxyde de carbone, les avantages de l'échange de crédits carbone sont énormes. Plus important encore, s'ils sont exploités efficacement, il y aura une importante source de fonds pour augmenter les revenus des communautés locales et, en même temps, contribuer de manière significative à la protection et au développement des forêts au Vietnam.



De plus, afin de mettre en œuvre les engagements et de rejoindre la communauté internationale dans la réduction des émissions de carbone, il est nécessaire d'avoir des orientations sur la conservation des mangroves et une évaluation des stocks de carbone dans les écosystèmes dans les temps à venir.



En conséquence, le Vietnam doit élaborer une politique nationale sur l'exploitation d'un échange de crédits carbone et évaluer la séquestration et le stockage du carbone dans les mangroves. Il est également nécessaire de participer activement et de mettre en œuvre les conventions sur la réduction des émissions, de la déforestation et de la dégradation des forêts pour renforcer la position du pays sur la scène internationale ; participer et contribuer aux grandes initiatives internationales sur la restauration des mangroves ; et lancer des enquêtes sur le calcul des stocks de carbone dans ces écosystèmes.

Photo: VNA



Le Vietnam est devenu membre de la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, connue sous le nom de Convention de Ramsar, en 1989. Jusqu'à présent, neuf zones humides, d'une superficie totale de 120.549 hectares dans le pays ont été reconnues sites Ramsar. Il s'agit du parc national de Xuan Thuy (reconnu en 1989), des zones humides et des plaines inondables saisonnières de Bau Sau (2005), du parc national de Ba Be (2011), du parc national de Tram Chim (2012), du parc national de Cà Mau Cape (2013), du parc national de Con Dao (2014), de la réserve des zones humides de Lang Sen (2015), du parc national d'U Minh Thượng (2016) et de la réserve naturelle des zones humides de Van Long (2017).



À l'heure actuelle, un réseau de sites Ramsar vietnamiens a été mis en place et exploité sur le site web https://vran.vn/.



Pour mettre en œuvre efficacement la Convention de Ramsar, le Vietnam accordera la priorité au perfectionnement des mécanismes et des politiques liés à la conservation et à l'utilisation durable des zones humides. -VNA