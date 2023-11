Ho Chi Minh-Ville, 12 novembre (VNA) - Une série d'offres touristiques a été étendu dans le cadre d'un programme de connectivité touristique entre Hô Chi Minh-Ville et la région du delta du Mékong pour libérer l'attrait des localités du Sud.

Les visites donneront aux visiteurs un avant-goût du delta du Mékong où la vie quotidienne est paisible dans des paysages rustiques sous les cocotiers et le long d'un système de canaux qui zigzaguent à travers les vergers tropicaux. Photo : VNA

Quatre-vingts circuits ont été mis en place, reliant Hô Chi Minh-Ville à de nombreuses localités du delta du Mékong, comme Tien Giang, Vinh Long et Can Tho. Les visites donneront aux visiteurs un avant-goût du delta du Mékong où la vie quotidienne est paisible dans des paysages rustiques sous les cocotiers et le long d'un système de canaux qui zigzaguent à travers les vergers tropicaux.



Selon les statistiques de 100 agences de voyages engagées dans le programme de connectivité, 1,8 million de visiteurs ont rejoint les circuits entre janvier et septembre, payant chacun entre 800.000 dongs et un million de dongs (entre 32,96 et 41,19 dollars).



La directrice adjointe du service du Tourisme de Hô Chi Minh-Ville, Bui Thi Ngoc Hieu, a déclaré que l'association des professionnels du voyage et les fournisseurs de services touristiques ont un rôle important à jouer dans le programme, en aidant à promouvoir les produits touristiques dans un esprit de partage avec la communauté touristique locale. .



Bui Thi Ngoc Hieu a suggéré que les localités concernées devraient élaborer davantage d'incitations touristiques pour garantir la qualité du service aux touristes nationaux et internationaux.



La création de produits touristiques clés est indispensable pour attirer les voyageurs haut de gamme, a-t-elle déclaré, suggérant aux localités de proposer à leurs comités populaires d'édicter des politiques visant à attirer les investissements dans les zones de divertissement afin de diversifier les offres touristiques et d'encourager les visiteurs à rester plus longtemps.



En tant que porte d'entrée touristique de la région, Hô Chi Minh-Ville devrait s'efforcer de réaliser des circuits fascinants afin d'attirer davantage de visiteurs vers les programmes de connectivité, a-t-elle ajouté.



Parallèlement, des représentants des services de la Culture, des Sports et du Tourisme de plusieurs localités du delta du Mékong ont déclaré que la technologie numérique devrait être déployée pour capitaliser et gérer les ressources touristiques.

Un coin du marché flottant de Cai Rang, dans la ville de Can Tho. Photo : baovanhoa.vn



Le directeur du Centre du tourisme intérieur de la société par actions touristique Ben Thanh, Cao Van Tung, a déclaré que les localités devraient redéfinir leurs marques touristiques afin de développer des produits touristiques plus remarquables, et que les agences de voyages sont disposées à accompagner les autorités locales dans ce processus.



Par ailleurs, la directrice du marketing et de la communication de Vietluxtour, Tran Thi Bao Thu, a déclaré que chaque localité devait créer des produits touristiques distinctifs. Par exemple, les visites devraient permettre aux visiteurs de distinguer le parc national de Tram Chim de la zone touristique de Mua Xuan (printemps), et le tourisme spirituel à Long An de celui de Soc Trang, a-t-elle déclaré.



Les agences de voyages ont déclaré que même si Hô Chi Minh-Ville et la région du delta du Mékong sont en mesure de tirer profit de leur cachet de rivières entrecroisées, de vergers tranquilles et d'environnements verdoyants, il est difficile pour ces localités d'organiser des circuits indépendants de trois jours en raison des limitations de Infrastructure.



Il est donc nécessaire de construire des voyages interrégionaux capables de créer une impression durable sur les visiteurs et de les inciter à revenir, ont-ils ajouté.- VNA