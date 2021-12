Lors de la visite officielle en Russie du président Nguyen Xuan Phuc, le groupe vietnamien T&T signe un protocole d'accord avec le Fonds d'Investissement Direct Russe et le groupe Binnopharm sur le transfert de la technologie de production du vaccin Spoutnik V au Vietnam. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Dans le cadre de la 31e Conférence nationale de la diplomatie, le ministère des Affaires étrangères organise lundi 13 décembre la 20e Conférence nationale des Affaires étrangères, placée sous le thème "Poursuite des réformes et l’amélioration de l'efficacité des affaires étrangères et de l'intégration internationale dans les localités".



Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a déclaré que depuis la 19e Conférence nationale des Affaires étrangères en août 2018, les localités avaient déployé de grands efforts pour surmonter les difficultés pour contrôler l’épidémie, maintenir le développement socio-économique et promouvoir l'intégration internationale.



La 20e Conférence nationale des Affaires étrangères est organisée le 13 décembre en présentiel et en ligne. Photo: VNA

Le Vietnam a obtenu des aides étrangères opportunes et efficaces en matière de vaccins, de matériel médical et de médicaments, permettant au pays et à ses localités de promouvoir une adaptation sure, flexible et un contrôle efficace du COVID-19, de favoriser la reprise et le développement socio-économiques, a rappelé le ministre.



En outre, les relations avec de nombreux partenaires, en particulier les pays voisins, les partenaires importants et les amis traditionnels, ont continué de s'approfondir, a-t-il ajouté.



Bui Thanh Son a également insisté sur les réalisations dans la diplomatie culturelle, l'information extérieure, la protection du citoyen, ainsi que les contributions des localités à la défense de la souveraineté nationale, à l’édification des frontières de paix, d’amitié, de coopération et de développement.

Photo: VNA



Le ministre Bui Thanh Son a affirmé que son ministère continuerait d’assister les localités pour les soutenir dans leur développement.



En marge de la conférence est organisée une exposition présentant des produits d’excellence vietnamiens. -VNA