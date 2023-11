Hanoi (VNA) – La conférence des ministres des Finances de l’APEC en cours à San Francisco, aux Etats-Unis, a fait avancer la coopération, aidé au redressement de la croissance économique et à la résolution des défis mondiaux et régionaux communs, a déclaré lundi 13 novembre le ministre vietnamien des Finances Hô Duc Phoc.

Le ministre vietnamien des Finances Hô Duc Phoc à la conférence des ministres des Finances de l’APEC, à San Francisco, aux Etats-Unis. Photo : VNA

La conférence a discuté de quatre questions principales : le développement durable, la finance du développement durable, les actifs numériques et le modèle économique axé sur l’offre, a-t-il fait savoir à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en marge du forum au centre des congrès Moscone.Les discussions sur le développement durable se focalisent sur le partage entre les pays et les économies, la maîtrise de l’inflation, la transition énergétique juste et la lutte contre les changements climatiques. Il s’agit d’une question du marché du carbone et des questions qui assurent la durabilité économique.Le financement du développement durable consiste à mettre en relation, à créer les conditions permettant aux institutions financières et bancaires de participer au processus de financement du développement durable, notamment en fournissant des capitaux pour mettre en œuvre la transformation numérique, lutter contre les changements climatiques et les émissions de gaz à effet de serre ainsi que construire des infrastructures, promouvoir le développement du marché du carbone et la transition énergétique équitable et mobiliser des ressources au service du développement national durable, a-t-il indiqué.Les discussions sur le modèle axé sur l’offre se sont focalisées sur l’investissement dans les ressources humaines, de l’attraction et du développement des ressources humaines de haute qualité et de la construction d’infrastructures au service du développement et du transfert de la science et de la technologie pour assurer le développement durable, la transition vers les énergies propres, la création d’un environnement attractif pour les investissements, en particulier les investissements privés, pour assurer le processus de développement durable, a-t-il poursuivi.Représentant le Vietnam à la séance de discussion sur le financement de la réponse au changement climatique, le ministre Hô Duc Phoc a affirmé que le Vietnam s’est engagé à ramener les émissions nettes de gaz à effet de serre à zéro d’ici à 2050, soutenant les préconisations du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).Le JETP mobilisera un montant initial de 15,5 milliards de dollars de financements publics et privés au cours de six prochaines années pour soutenir le développement résilient face aux changements climatiques et accélérer la transition juste du Vietnam.Outre les investissements privés, le Vietnam fait appel aux investissements des institutions financières internationales telles que la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement, des banques européennes et des fonds d’investissement.Selon le ministre Hô Duc Phoc, concernant le financement de la réponse aux changements climatiques, le Vietnam demande aux institutions financières d’apporer des sources de capitaux engagées et de les déployer dans les plus brefs délais et de manière plus spécifique.Le Vietnam prend l’initiative de proposer l’avancement des projets et des politiques afin que les projets aient une longueur d’avance sur les décaissements et que les projets soient réalisés le plus rapidement possible, permettant d’influer sur la question du développement durable, en particulier les capacités.Les ministres des Finances de l’APEC ont également discuté de l’augmentation du coût de la dette publique, des solutions à moyen et court terme pour garantir la gestion des défis liés à la dette publique, y compris en termes de taux d’intérêt et de montant et les solutions visant à limiter son impact sur l’exercice fiscale et à promouvoir le développement.D’autres sujets ont également été abordés, tels que les questions liées aux sources de financement de la lutte contre les changements climatiques et de la transition énergétique, l’investissement équitable et l’investissement dans les infrastructures, les solutions à ce problème et les questions fiscales connexes pour augmenter les ressources des finances publiques. – VNA