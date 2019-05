La conférence à Nha Trang. Photo: VNA



Khanh Hoa (VNA) – La conférence de coopération Asie-Europe (ASEM) sur la promotion du développement inclusif en matière d’économie et de société en Asie et en Europe s’est ouverte le 16 mai dans la ville de Nha Trang, province de Khanh Hoa au Centre.

La conférence organisée par les ministères des Affaires étrangères ; du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, du Plan et de l’Investissement et le Comité populaire provincial, vise à mettre en œuvre l’Initiative du Vietnam adoptée lors du 12e Sommet de l’ASEM tenu en octobre 2018 aux Bruxelles. Il réunit 180 délégués qui sont des représentants d’organes des 53 pays membres, ceux d’organisations régionales et internationales.

Prenant la parole, le vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Doan Mau Diep a affirmé que le gouvernement vietnamien réalisait la Stratégie de développement durable à travers la garantie de la croissance économique et le renforcement du système de bien-être social.

Selon le vice-ministre des AE, Nguyen Quoc Cuong, les régions et les pays font face à des opportunités et à des défis, notamment l’élargissement des écarts de développement, de revenus, d’emploi, de pauvres et riches ; le terrorisme, la criminalité transnationale, la cybersécurité, la pauvreté…

Il a demandé à l’ASEM de concentrer ses initiatives sur les intérêts de la population, de faire valoir la créativité des jeunes, femmes, filles, d’intensifier l’autonomisation économique en faveur des femmes. «Le Vietnam prend en haute considération le développement durable et inclusif. Le pays relie le développement économique à la garantie du bien-être social », a-t-il affirmé.

Le vice-ministre a tenu en haute estime les relations de partenariat stratégique en matière de développement durable ainsi que les programmes d’assistance financières, de transfert technologique accordés par l’ASEM au Vietnam.

Le secrétaire d’Etat au ministère des Affaires étrangères de Roumanie, Monica Gheorghita, a estimé l’organisation de cette conférence par le Vietnam pour promouvoir les contributions de l’ASEM au développement durable et inclusif.

Durant les deux jours, les participants discutent du développement durable et inclusif, du développement économique, du rôles des parties concernées, de l’accélération de la coopération Asie-Europe… -VNA