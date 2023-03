Hanoi (VNA) – Au cours des deux premiers mois de 2023, les mollusques bivalves ont contribué à près de 2% du chiffre d’affaires total à l’export des produits aquatiques du Vietnam avec 19 millions de dollars, selon l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP).

Traitement de palourdes pour l'exportation. Photo: tapchinongthonmoi - Le Point

La palourde est le produit principal, représentant 56% du total avec près de 11 millions de dollars en 2 mois.

Trois pays de l’UE - l’Italie, l’Espagne et le Portugal - ont importé le plus de palourdes du Vietnam, représentant respectivement 29%, 23% et 15,5%. En quatrième position se trouvent les États-Unis avec 13%, suivis des Pays-Bas, 7%. En particulier, le marché américain à lui seul a connu une augmentation remarquable en février, de 245 %.



D’autres espèces de mollusques bivalves ont eu tendance à augmenter fortement en février et les deux premiers mois de l’année. Ainsi, les exportations de coquillages ont augmenté de 80%, d’huîtres de 60%, atteignant respectivement 2,6 et 2,3 millions de dollars.



Les produits transformés (code SH 16) représentent toujours une grande proportion, de 65%, de la valeur des exportations, les 35 % restants étant des produits frais/vivants/surgelés/séchés.



Le Vietnam compte actuellement plus de 41.500 hectares de conchyliculture (principalement des mollusques bivalves) avec une production d’environ 265.000 tonnes/an, dont 179.000 tonnes de palourdes. La filière emploie environ 200.000 personnes.



Avec un littoral national de plus de 3.260 km et de nombreux habitats favorables à la palourde, cette filière a tous les potentiels pour se développer.



Dinh Xuân Lap, directeur adjoint du Center for International Cooperation on Sustainable Fisheries and Aquaculture (ICAFIS), "le Vietnam compte trois zones d’élevage de palourdes ayant obtenu la certification ASC, ce qu’aucun autre pays dans le monde n’a réussi". – CPV/VNA