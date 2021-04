Photo: toppan.com

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – La compagnie Toppan Cosmo, filiale de la société japonaise Toppan Printing, a créé une joint-venture à Ho Chi Minh-Ville avec deux partenaires japonais pour fournir un contenu d'infographie 3D de haute qualité.



La joint-venture Toppan Equator LLC a été créée le 1er avril. Toppan Cosmo conserve 65% des actions de la société, Studio Tec - un studio de création visuelle de la préfecture d'Osaka - détient 26% et le reste appartient à l'entrepreneur Takanobu Sugiyama qui possède un bureau de design à Ho Chi Minh-Ville.



La joint-venture optimisera l'expertise de Toppan Cosmo dans la production de catalogues et de livres d'échantillons et les capacités techniques et créatives de Studio Tec pour l’infographie tridimensionnelle 3D CG (3D computer graphics) et la responsabilité du contrôle de la qualité de Sugiyama.



Toppan Equator cible les entreprises de construction, de design d'intérieur et d'équipement de logement pour sa 3D CG et d'autres technologies de pointe, avec une demande croissante de ces secteurs, selon Toppan Printing, basée à Tokyo.



S'attendant à une croissance régulière du marché du contenu visuel en Asie, Toppan Equator prévoit de se concentrer sur les clients japonais dans la phase initiale de ses activités avant de s'étendre au Vietnam et dans d'autres pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN). La société vise un chiffre d'affaires de 2 milliards de yens (18 millions de dollars) dans l'exercice financière 2025. -VNA