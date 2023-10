La Havane (VNA) - La compagnie générale Thai Binh a célébré le 12 octobre à La Havane les 25 ans de sa présence à Cuba , en présence de nombreux hauts responsables cubains.Lors de l’événement, l'ambassadeur vietnamien à Cuba, Le Thanh Tung, a souligné les réalisations de cette entreprise privée dans le renforcement de la coopération bilatérale en matière économique, commerciale et d'investissement.Le président du conseil d'administration et directeur général de la compagnie générale Thai Binh, Tran Ngoc Thuan, a rappelé l’ouverture du bureau de représentation de sa société à Cuba en 1998 et son processus d’activités dans ce pays. Selon lui, pour l’heure, Thai Binh s’affirme comme l’une des premières entreprises vietnamiennes à Cuba avec de nombreux types de produits d'origine vietnamienne qui sont familiers aux Cubains.Depuis 2016, Thai Binh enregistre un chiffre d'affaires annuel d’environ 100 millions de dollars, représentant près de 50% du montant total des exportations du Vietnam vers Cuba, avec des produits variés allant de l'électronique, des appareils électroménagers et des vêtements aux matériaux de construction...Actuellement, Thai Binh possède deux usines de production de biens de consommation essentiels à Cuba. Il s’agit d’une usine de lessives et de détergents liquides d'une capacité de 90.000 tonnes/an, et d’une usine de couches pour bébés, de lingettes humides et de serviettes hygiéniques.Selon la directrice adjointe du Bureau de la Zone de développement spécial de Mariel, Yanet Vázquez, actuellement, la compagnie générale Thai Binh possède le plus grand nombre de projets dans des domaines clés au service du développement socio-économique de Cuba. Elle est également pionnière dans l'application de nouvelles technologies, apportant une contribution importante pour faire du Vietnam le plus grand investisseur asiatique à Cuba.-VNA