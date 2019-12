Un numéro artistique pour saluer le Nouvel An 2020 en République tchèque. Photo : VNA

Prague (VNA) – Ces derniers jours, la communauté des Vietnamiens et des organisations des Vietnamiens dans les villes et provinces en République tchèque ont organisé des programmes de rencontres à la fin d’année 2019 et saluer le Nouvel An 2020.

Ces événements ont attiré la participation de nombreux Vietnamiens en ce pays européen et des amis tchèques.

A Teplice, le 29 décembre devient depuis des années une journée traditionnelle où on accueille le Nouvel An.

La filiale de l’Association des Vietnamiens à Liberec a organisé le 28 décembre son 4e congrès et un gala pour fêter le Nouvel An avec la participation de plus de 400 Viet Kieu dans la ville et des régions environnantes. Des artistes vietnamiens sont arrivés à cette ville pour donner des spectacles artistiques.

Par la même occasion, la filiale de l’Association des Vietnamiens au centre commercial SaPa et des associations des compatriotes de Hung Yen, de Quang Binh, de Thanh Hoa, de Phu Tho en République tchèque ont aussi organisé des rencontres des Viet kieu pour resserrer leur solidarité. -VNA