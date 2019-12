Le secrétaire général du Parti et président du Vietnam, Nguyen Phu Trong, également secrétaire de la Commission militaire centrale , préside la conférence. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – La Commission militaire centrale a organisé le 1er décembre à Hanoï une conférence de faire le bilan des activités militaires et de défense de 2019, lors de laquelle elle a également approuvé un projet de résolution de direction de la réalisation des missions de 2020.

La conférence était présidée par Nguyen Phu Trong, secrétaire général du Parti, président vietnamien, secrétaire de la Commission militaire centrale. Elle a également vu la participation du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, membre de la permanence de la Commission militaire centrale, du ministre de la Défense Ngo Xuan Lich, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale, et de Pham Minh Chinh, président de la Commission d’organisation du Comité central du Parti.

Lors de la conférence, Nguyen Phu Trong a déclaré tenir en haute estime les efforts de la Commission militaire centrale et de toute l’armée pour accomplir les tâches militaires et de défense nationale en 2019.

Pour 2020, il a demandé à la Commission militaire centrale de prévenir et évaluer la situation pour donner des conseils efficaces en matière de défense nationale au Parti et à l’Etat.

Le dirigeant a en outre recommandé au ministère de la Défense d’élever la qualité de l’entraînement des forces militaires pour s’adapter à la nouvelle conjoncture. Il lui a également demandé de collaborer avec les autres organes compétents pour appliquer les conclusions du Bureau politique concernant les zones de défense, la gestion et l’utilisation des terrains de la défense nationale, l’édification et l’amélioration de la qualité des forces de milices populaires et des réserves militaires, ainsi que la Résolution du 4e Plénum du Comité central du Parti (12e mandat) et les instructions, directives du Comité central du Parti sur l’édification du Parti...

Enfin, le ministère de la Défense doit veiller de près à la question du personnel, intensifier le contrôle et la surveillance pour garantir le respect de la discipline du Parti, accomplir les tâches militaires et de défense de 2020 et des années qui suivent.-VNA