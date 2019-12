Moscou (VNA) – La Commission interparlementaire de coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et la Douma d’Etat de la Russie ont discuté de nouveaux domaines de coopération lors de sa première session tenue mercredi 11 décembre à Moscou, avec au menu de nouveaux domaines de coopération bilatérale.

Vue de la première session de la Commission interparlementaire de coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et la Douma d’Etat de la Russie, le 11 décembre à Moscou. Photo : VNA

«Il serait bon pour nous de travailler plus intensivement dans le domaine économique, en développant à la fois les relations économiques extérieures et la circulation des marchandises. Elle est manifestement insuffisante pour le niveau de nos relations», a déclaré le président de la Douma d’Etat, Viacheslav Volodin, indiquant que «pour notre part, nous devons tout faire pour développer la coopération plus efficacement qu’aujourd’hui».Il a souligné qu’il y a des domaines où des relations avaient déjà été établies, mais qu’il y a aussi de nouvelles directions, comme l’économie numérique.«Lorsque nous parlons du travail de notre Commission interparlementaire, elle devrait tout faire pour assurer un développement plus dynamique des relations économiques extérieures, mais bien sûr, nous devons analyser et créer les conditions pour la mise en œuvre de projets humanitaires dans les domaines de l’éducation et de la culture», a-t-il souligné.Transactions en monnaies nationalesLe président de la Douma d’Etat a déclaré qu’«il serait juste de passer aux monnaies nationales dans les transactions mutuelles». Pour étendre cette pratique, il est important d’adopter le cadre juridique nécessaire.Il a également souligné la nécessité d’utiliser le potentiel de la Banque russo-vietnamienne. Il a attiré l’attention sur le fait que les organismes de crédit vietnamiens ont commencé à accepter les cartes «MIR».Faciliter le développement de projets de commerce et d’investissement«Nous devons tout faire pour développer plus activement nos relations économiques extérieures, la circulation des marchandises et pour que les entreprises russes puissent participer plus activement au développement de ces relations, mettant en œuvre des projets d’investissement», a déclaré Viacheslav Volodin.Il a noté qu’«il est extrêmement important de créer toutes les conditions pour le développement des entreprises et la mise en œuvre de projets d’investissement à la fois en Russie et au Vietnam sur les principes du développement de la coopération bilatérale» afin que les principes de partenariat se reflètent dans un climat des affaires.Perspectives relationnellesLa présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân, a elle déclaré que «depuis plus de 70 ans d’établissement de relations diplomatiques et 25 ans depuis la signature du Traité sur les principes fondamentaux des relations d’amitié Vietnam-Russie, les deux parties ont cultivé le développement de ces relations et en ont récolté des fruits actuels».«Nous ferons de notre mieux pour développer la coopération entre nos pays, renforcer les relations commerciales et économiques. Pour faire en sorte que ces résultats correspondent à de bonnes relations politiques entre nos pays», a-t-elle précisé, soulignant que «l’Assemblée nationale du Vietnam et la Douma d’Etat ont mis en œuvre de nombreux projets de coopération».Elle a proposé que lors de la prochaine réunion, il est nécessaire de discuter des questions de coopération dans le secteur du pétrole et du gaz, de l’agriculture et du tourisme. En outre, elle a proposé d’organiser des groupes de travail séparés sur ces questions.La dirigeante vietnamienne a également noté que les résultats de la première réunion ouvriraient de nouvelles perspectives pour la prochaine.Viacheslav Volodin a soutenu l’idée de créer des groupes de travail et a déclaré que l’adoption de décisions législatives entraînerait un développement plus actif des relations.«Si nous atteignons 10 milliards de dollars (chiffre d’affaires du commerce bilatéral), cela donnera un élan supplémentaire à nos pays. Cela développera les économies de nos pays et augmentera leur prospérité», a-t-il souligné.L’année dernière, le commerce entre le Vietnam et la Russie a progressé de 30%, à 4,5 milliards de dollars. Au cours des trois premiers trimestres de 2019, les échanges bilatéraux ont atteint 3,4 milliards de dollars. La Russie compte 129 projets en vigueur au Vietnam qui recense 15 projets de 2,83 milliards de dollars en Russie. – VNA