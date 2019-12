Dak Nong, 4 décembre (VNA) - La Commission du fleuve du Mékong au Vietnam (VMRC) a tenu le 3 décembre sa deuxième réunion plénière en 2019 dans la province de Dak Nông (hauts plaeaux du Centre).

Panorama de la deuxième réunion plénière de la Commission du fleuve du Mékong au Vietnam. Photo : VNA

La réunion a entendu les rapports d’experts sur les stratégies d’utilisation de l’eau de la Thaïlande et d’autres pays de la région, ainsi que sur le processus de consultation du projet hydroélectrique de Luang Prabang au Laos et sur le développement de centrales hydroélectriques dans la région du Mékong.

Les participants ont souligné le rôle du VMRC, en particulier dans la définition des orientations pour résoudre les problèmes liés au Mékong. Ils ont souligné les impacts négatifs sur le développement socio-économique du courant dominant du Mékong.

Lê Công Thanh, vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, a déclaré que le VMRC informerait rapidement les les villes et provinces concernées des tendances, du climat et des conditions météorologiques affectant le réseau du fleuve du Mékong. La Commission développera également les relations extérieures et les consultations avec d'autres pays afin de minimiser les impacts sur le Mékong.

Lê Công Thanh a déclaré que les localités vietnamiennes de la région du Mékong devraient se concentrer sur le développement durable et passer aux énergies renouvelables. Il a appelé à l'élaboration d'un plan directeur sur l'érosion afin de proposer des solutions plus efficaces au problème.

En 2019, le VMRC a participé au processus de consultation sur un plan directeur pour le développement économique de la région du delta du Mékong et a donné des avis sur les plans relatifs aux ressources en eau et aux grands projets d'investissement.

Il a également achevé les négociations en vue de la conclusion d'un accord sur la réglementation de l'utilisation de l'eau le long de la frontière entre le Vietnam et le Cambodge, conformément au procès-verbal de la réunion du Comité mixte Vietnam-Cambodge.

En outre, la Commission a mis en place un certain nombre de groupes d’experts, mobilisant une large participation de toutes les parties prenantes aux activités nationales et internationales.

En 2020, la Commission continuera à surveiller l'exploitation et l'utilisation des ressources en eau et autres ressources naturelles du bassin du Mékong.

Il collaborera étroitement avec les organismes compétents pour proposer des mécanismes visant à renforcer la coopération avec les pays membres de la Commission du fleuve du Mékong (MRC) ainsi que des mécanismes de partage des ressources en eau transfrontalières afin de garantir la sécurité en eau du bassin du Mékong et du delta du Mékong.-VNA