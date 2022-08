Phnom Penh (VNA) – Le vice-président permanent de la Commission de sensibilisation auprès des masses du Comité central du Parti, Pham Tât Thang, a affirmé mardi 9 août que le Parti et l’Etat vietnamiens considèrent la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger comme faisant partie intégrante du peuple vietnamienne.

Le consulat général du Vietnam à Preah Sihanouk, en coordination avec le comité exécutif de l’Association Khmer-Vietnam de Kampot et des donateurs, offre des cadeaux à nombre de ménages et d’enfants d’origine vietnamienne et cambodgiens en difficulté, à Kampot, le 1er août. Photo : NDEL

Le responsable, à la tête d’une délégation de ladite commission, a fait ces remarques lors d’une séance de travail, mardi 9 août à Phnom Penh, au Cambodge, avec l’Association Khmer-Vietnam, et a offert des cadeaux à 25 ménages vietnamiens en difficulté à Phnom Penh.Le président de l’Association Khmer-Vietnam, Sim Chy, a briefé la délégation sur la situation des Vietnamiens résidant au Cambodge et les activités de l’association, indiquant la plupart des gens, notamment ceux vivant sur le Tonlé Sap et au fil du Mékong, rencontrent encore des difficultés dans leur démarche de régularisation et de stabilisation de leur vie quotidienne.Il a également demandé à la commission et aux organes concernés de continuer de prêter attention et de travailler avec le gouvernement et les autorités cambodgiens pour aider à garantir les droits et intérêts légitimes des Vietnamiens résidant au Cambodge.Pham Tât Thang a partagé les difficultés auxquelles ils sont confrontés, et a apprécié le rôle de l’Association Khmer-Vietnam dans la connexion des Vietnamiens résidant au Cambodge avec leur pays natal et ses contributions à la consolidation de l’amitié entre le Vietnam et le Cambodge.Il a exhorté les compatriotes vietnamiens résidant au Cambodge à s’efforcer de surmonter les difficultés, à promouvoir les vertus de diligence, d’assiduité et de solidarité, à observer scrupuleusement les politiques et les lois du Cambodges et à s’intégrer à la société de leurs pays de résidence. – VNA