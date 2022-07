Hanoi (VNA) – La Commission de contrôle du Comité central du Parti a pris des mesures disciplinaires à l’égard de plusieurs responsables, anciens cadres et organisations du Parti lors de sa 17e session tenue les 13 et 14 juillet à Hanoi.

Le membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission de contrôle du Comité central du Parti Trân Câm Tu (centre) lors de la 17e session à Hanoi. Photo: VNA

Sous la présidence du membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission de contrôle du Comité central du Parti Trân Câm Tu, elle a mis à exécution les conclusions de la 16e session de la Commission de contrôle sur l’inspection des signes d’actes répréhensibles concernant le Comité du Parti de la province de Phu Yên du mandat 2015-2020.

Elle a donc décidé d’expulser du Parti l’ancienne secrétaire du Comité du Parti et ancienne directrice adjointe du Département des finances Nguyên Thi No, le secrétaire adjoint du Comité du Parti et directeur adjoint du Département des ressources naturelles et de l’environnement Ngô Quang Phu, le membre du Comité du Parti et directeur adjoint du Département de la justice Mai Hac Loi, et le secrétaire adjoint du Comité du Parti et directeur adjoint du Département de la fiscalité Nguyên Ngoc Duy.

La Commission de contrôle a également rappelé à l’ordre le secrétaire adjoint du Comité du Parti, secrétaire du Comité des affaires du Parti et président du Comité populaire de la province de Phu Yên Trân Huu Thê et à son prédécesseur Pham Dinh Cu, et à d’autres responsables et anciens officiels provinciaux.

Elle a demandé au Bureau politique, au Secrétariat du Comité central du Parti de prendre des mesures disciplinaires à l’encontre du Comité permanent du Comité du Parti de la province de Phu Yên du mandat 2015-2022, du Comité des affaires du Parti du Comité populaire de la province de Phu Yên des mandats 2016-2021, 2021-2026, du Comité chargé des affaires du Parti au sein du Conseil populaire de la province de Phu Yên du mandat 2016-2021.

La Commission de contrôle du Comité central du Parti a décidé de donner un blâme à l’ancien du Comité des affaires du Parti et ancien auditeur général adjoint d’Etat Nguyên Quang Thành.

Autre dossier sur la table: le Comité du Parti du Département de gestion des prix du ministère des Finances a violé les principes de centralisme démocratique et les règles de travail ; manqué à ses responsabilités, relâché la direction et le leadership, donnant lieu à des infractions en matière de négociation des prix et de vérification des prix des kits de test Covid-19, a-t-elle constaté, qualifiant ces infractions ont provoqué des conséquences tellement graves qu’il faut envisager des mesures disciplinaires.

Examinant les résultats de contrôle quand des signes d’actes répréhensibles ont été détectés concernant le Comité des affaires du Parti du Comité populaire de la province de Gia Lai du mandat 2016-2021 et du secrétaire adjoint du Comité du Parti, secrétaire du Comité des affaires du Parti et président du Comité populaire provincial Vo Ngoc Thanh, la Commission de contrôle a demandé de corriger à temps les infractions observées.

Le Comité des affaires du Parti du Comité populaire de la province de Gia Lai a trangressé les principes de centralisme démocratique, manqué à leurs responsabilités, relâché la direction et le leadership, donnant lieu à des violations des règles du Parti et des lois de l’Etat sur le foncier, la planification, l’investissement, la construction, les appels d’offres, le logement, la protection et le développement des forêts, a-t-elle indiqué.

La Commission de contrôle a demandé au Comité permanent du Comité du Parti de la province de Hung Yên à son Comité de contrôle de faire l’autocritique, de tirer des expériences et de corriger à temps les infractions et lacunes qu’elle a signalées dans la direction, le pilotage, l’organisation des missions de contrôle, de surveillance et d’exécution des sanctions au sein du Parti, la gestion et l’utilisation des finances du Parti. – VNA