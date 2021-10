Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre chinois Li Keqiang a exprimé le souhait de renforcer la coopération avec l’ASEAN.

Prenant la parole lors du 24e Sommet de l’ASEAN-Chine, tenu en ligne, le dirigeant chinois a souligné que la Chine plaçait toujours l'ASEAN au centre de ses relations diplomatiques. La Chine soutient le rôle croissant du bloc dans la résolution des problèmes régionaux et internationaux, a-t-il ajouté, tout en félicitant la cérémonie des 30 ans des relations de dialogue Chine-ASEAN cette année.

Le Premier ministre chinois a également déclaré qu'il était nécessaire de conclure prochainement les négociations sur le Code de conduite en Mer Orientale (COC) avec l'ASEAN. Selon Li Keqiang, au cours de l'année passée, les deux parties ont repris les négociations sur le projet unique d’un texte de négociation du COC et ont obtenus des résultats positifs malgré la pandémie de COVID-19.

Concernant le commerce, le dirigeant chinois a affirmé que la Chine se coordonnerait avec l'ASEAN pour lancer officiellement une étude de faisabilité conjointe afin d'identifier les secteurs qui peuvent être ajoutées à la Zone de libre-échange Chine-ASEAN.

Il a déclaré que les deux parties devraient renforcer les avantages de la proximité géographique et de la complémentarité industrielle afin de poursuivre une intégration économique et régionale à un niveau plus élevé. -VNA