A l'aéroport international à Pékin en Chine le 23 mars 2022. Photo :VNA



Hanoï (VNA) - La Chine reprendra l'entrée sans visa de 15 jours pour les citoyens de Singapour et de Brunei à partir du 26 juillet, après plus de trois ans de suspension des visas pour contrôler la propagation du COVID-19.Selon l’ambassade de Chine à Singapour et au Brunei , l'entrée sans visa en Chine sera disponible pour les citoyens de Singapour et de Brunei disposant des passeports ordinaires et voyageant pour affaires, tourisme, visites à des parents et d’amis et en transit.Dans le cadre de sa politique "Pas de COVID", la Chine a imposé des restrictions de voyage strictes aux visiteurs internationaux à partir du 28 mars 2020 pour empêcher la propagation du COVID-19.Il a appliqué ses mesures zéro COVID en décembre de l'année dernière, mais n'a recommencé à délivrer des visas touristiques qu'en mars 2023.La Chine a également demandé à ses citoyens de voyager sans visa à Singapour. -VNA