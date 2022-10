Transformation de crevettes pour l'export à la société Sao Ta. Photo: haiquanonline

Hanoi (VNA) - En septembre, les exportations de crevettes vers la Chine ont progressé de plus de 100%, permettant à ce marché de devenir le plus grand marché d'importation de crevettes du Vietnam.Selon les informations de l'Association des producteurs et des exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP) en septembre, les exportations nationales de crevettes se sont chiffrées à 349 millions de dollars, en hausse de 13% en un an, portant le total en 9 mois à 3,4 milliards de dollars, 23%.En septembre, les exportations de crevettes ont eu tendance à augmenter sur les marchés asiatiques tels que le Japon, la Chine et la République de Corée, mais sont restées stables sur les marchés occidentaux.Les exportations vers le Japon et la République de Corée ont bondi respectivement de 61% et 20% en septembre et de 24% et 40% en 9 mois, atteignant 515 et 365 millions de dollars.En particulier, en septembre, les exportations de crevettes vers la Chine ont progressé de plus de 100%, atteignant 70 millions de dollars. Cette hausse a permis à ce marché de plus de 1,4 milliard de personnes de dépasser les États-Unis pour devenir le plus grand marché d'importation de crevettes du Vietnam. En 9 mois, les exportations se sont chiffrées à 483 millions de dollars, 62%.On s'attend à ce que les importations chinoises de crevettes au cours des derniers mois de 2022 continueront d'augmenter fortement.Aux États-Unis et dans l'UEE, l'inflation augmente de jour en jour. La dépréciation de l'euro, de la livre et du yen réduit le pouvoir d'achat. Le dollar est stable, mais sur le marché américain, les entreprises doivent affronter la forte concurrence des crevettes bon marché venues de l'Équateur et de l'Inde. Les exportations de crevettes vers les États-Unis ont ainsi chuté de 42% en septembre et de 13% en 9 mois, à 57 et 675 millions de dollars.Selon les prévisions, les exportations nationales de crevettes d’ici la fin de l'année continueront de diminuer par rapport aux mois précédents. Le chiffre d'affaires d'exportation de cette année devrait se rapprocher ou légèrement augmenter par rapport à 2021.- CPV/VNA