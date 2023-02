Photo: Nongnghiep.vn Photo: Nongnghiep.vn Hanoï (VNA) - Jusqu'à présent, les douanes chinoises ont délivré 435 codes d'entreprises d'importation et d'exportation du Vietnam en vertu de l'ordonnance 248.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a également fourni plus de 2.000 codes de zones de plantation et 1.438 codes d’établissements d’emballage de produits agricoles exportés vers la Chine.

Actuellement, la province de Lao Cai (Nord) compte chaque jour plus de 500 camions de produits agricoles exportés vers la Chine, tandis qu'à Lang Son (Nord), plus de 800 véhicules en moyenne sont dédouanés chaque jour.

Pour promouvoir les exportations vers la Chine, les entreprises devraient prêter attention à l'application de la haute technologie dans la production agricole, à la recherche des besoins du marché et au développement de la marque.

La Chine stipule 18 groupes de marchandises que les entreprises doivent enregistrer lorsqu'elles exportent vers le marché chinois en vertu de l'Ordonnance 248. Pour les produits en dehors de ces groupes, les exportateurs doivent s'enregistrer via le portail du commerce extérieur de l'Administration générale des douanes de Chine (GACC). –VNA