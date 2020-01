Le vice-président de la Chambre des représentants d’Indonésie, Sufmi Dasco Ahmad. Source: jaringanmedia.co.id



Jakarta (VNA) - Le vice-président de la Chambre des représentants de l’Indonésie, Sufmi Dasco Ahmad a appelé le ministère de la Défense à maintenir des patrouilles maritimes dans les eaux au large des îles Natuna.



Je pense que des solutions et des alternatives à long terme doivent être discutées. Le gouvernement doit réfléchir à des mesures plus fermes, a-t-il déclaré lundi 13 janvier, lors de la séance de la Chambre des représentants de l’Indonésie.



Il a également exhorté le ministère de la Défense à renforcer les équipements de défense, expliquant qu'il faudrait des navires supplémentaires pour superviser une si grande surface maritime.



Les autorités indonésiennes ont indiqué continuer de détecter des gardes-côtes et des bateaux de pêche chinois violant la zone économique exclusive (ZEE) indonésienne.



Cette intrusion est survenue quatre jours après la visite du président indonésien Joko Widodo sur les îles Natuna le 8 janvier dernier. –VNA