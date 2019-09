Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le président de la Confédération générale du travail du Vietnam (CGTV), Nguyên Dinh Khang, a appelé mercredi 4 septembre la Fédération syndicale mondiale (FSM) à continuer d’accompagner la CGTV dans son processus de construction et de développement.

Lors de l’entretien. Photo: congdoan.vn

Lors de son entretien avec le président de la FSM, Mzwandile Michael Makwayiba, à Hô Chi Minh-Ville (Sud), Nguyên Dinh Khang a déclaré qu’au cours des 70 dernières années, le syndicat vietnamien s’est révélé un membre actif et responsable de la fédération.



Le responsable a informé son invité des changements survenus dans le syndicat vietnamien qui, a-t-il fait savoir, a pleinement joué son rôle dans la protection et la défense des droits et intérêts légitimes et légaux des travailleurs, ainsi que dans l’établissement de relations progressives et harmonieuses dans les entreprises.

Il a remercié la FSM et le président Makwayiba d’avoir chargé le Vietnam d’accueillir le 18e Congrès syndical mondial prévu en 2021, et a promis que la CGTV fera tout son possible pour organiser cet événement, contribuant ainsi à promouvoir la position et l’image du Vietnam auprès des amis internationaux.

Pour sa part, Makwayiba a affirmé que le Vietnam est un membre important de la FSM et que le choix du pays en tant que hôte du 18e Congrès mondial du commerce vise à envoyer un message de paix et de solidarité au monde.

Le dirigeant de la FSM a exprimé son espoir que la CGTV organisera l’événement avec succès, en précisant qu’il élira Nguyên Dinh Khang au poste de vice-président de la FSM pour le prochain mandat.

Makwayiba a exhorté la CGTV à renforcer sa coopération avec la FSM et à jouer un rôle plus actif dans les activités de la fédération.

La FSM a été fondée a Paris le 3 octobre 1945. Les Statuts de la FSM adoptés en 1945 plaçaient au nombre des buts de la FSM celui de combattre la guerre et les causes de la guerre et de travailler en vue d’une paix stable et durable. -VNA