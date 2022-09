La centrale thermique de Song Hau 1. Photo: PVN/VNA

Hanoï (VNA) - Après près de sept ans de construction, le projet de centrale thermique de Song Hau 1, dans la province de Hâu Giang (Sud), a été inauguré officiellement en juillet dernier, contribuant à la garantie de la sécurité énergétique nationale et au développement économique de la région du delta du Mékong.

Le projet de centrale thermique de Song Hau 1, dont le maître d'ouvrage est le groupe gazo-pétrolier du Vietnam (PVN), a été mis en chantier en mai 2015. La centrale comprend deux turboalternateurs d'une puissance cumulée de 1.200 MW. Elle alimentera environ 7,2 milliards de kWh/an au réseau électrique national. En outre, elle devrait générer un chiffre d'affaires annuel de 15.000 à 20.000 milliards de dongs.

Le projet de la centrale thermique de Song Hau 1 joue un rôle important dans la mise en œuvre de la stratégie de développement de l'électricité du PVN à l'horizon 2030. Il contribue à la garantie de la sécurité énergétique nationale et au développement économique de la région du delta du Mékong.

Son premier turboalternateur a été mis en service en novembre 2021 à l'occasion du 60e anniversaire de la Journée de la tradition de l'industrie pétrolière et gazière vietnamienne (27 novembre 1961). La centrale a été achevée et mise en service commercial depuis avril 2022.

Au cours des travaux, ce projet a dû faire face à de nombreux défis et difficultés sans précédent, notamment l’impact de la pandémie de COVID-19. Mais avec une direction stratégique des dirigeants du PVN et le soutien efficace et régulier des ministères et de la province de Hau Giang, la centrale thermique de Song Hau 1 a pu être achevé et mise en service.

La mise en service de la centrale thermique de Song Hau 1 revêt une grande importance, contribuant à assurer la sécurité énergétique, et à faire du Vietnam l'un des premiers pays de l'ASEAN à fournir suffisamment d'électricité pour la production et la consommation, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh, lors de la cérémonie d’inauguration.

La centrale contribue également à la création des emplois et à la croissance économique, a-t-il ajouté.

À ce jour, PVN a mis en service de manière sûre et stable deux centrales électriques au charbon d'une capacité totale de 2.400 MW (Song Hau 1 et Vung Ang 1) ; quatre centrales thermiques au gaz d'une capacité totale de 2.700 MW (Ca Mau 1&2, Nhon Trach 1&2) ; deux centrales hydroélectriques d'une capacité totale de 305 MW (Hua Na et Dakdrinh). La capacité totale installée des centrales électriques de PVN est de 5.405 MW, représentant plus de 7 % de la capacité totale installée et environ 10 % de l'électricité produite par le système électrique national. Ce résultat confirme fermement le rôle et la position de PVN en tant que deuxième producteur d'électricité au Vietnam.

Depuis de nombreuses années, PVN se trouve dans le Top 5 des entreprises les plus rentables au Vietnam (PROFIT500).

2021 est la 14e année consécutive où PVN s’est classé au Top 3 de la liste VNR-500 - Top 500 des plus grandes compagnies du Vietnam.

Malgré l'impact de la crise sanitaire et du conflit entre la Russie et l'Ukraine sur les chaînes d’approvisionnement, les coûts de production et de transport, PetroVietnam a encore maintenu un fonctionnement stable et continu afin d’améliorer la production et la commercialisation.

À noter qu’en septembre 2021, le Groupe national gazo-pétrolier du Vietnam s’est vu attribué la note "BB+" par l'Agence de notation de crédit Fitch Ratings pour la troisième année consécutive. Fitch Ratings a confirmé la note "BB" de défaut émetteur (Issuer Default Rating - IDR) à long terme en devises étrangères de PetroVietnam avec tout de même une perspective positive.

Ces succès ont grandement contribué à la reprise et au développement socio-économique du pays dans la période post-COVID. -VNA