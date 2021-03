Lao Cai (VNA) - Sa Pa est non seulement connue pour ses charmes de ville d’altitude entourée de rizières en terrasses et de hautes montagnes mais aussi pour sa cascade de l’Amour. Un site à couper le souffle.

La cascade de l’Amour donne naissance au bien nommé ruisseau d’Or. Photo: vietnamdiscovery.com

À environ 15 km au sud-ouest de la cité municipale de Sa Pa, dans la commune de San Sa Hô, province de Lào Cai (Nord), la cascade de l’Amour (thac tinh yêu) est un arrêt intéressant dans le cadre d’un trek à la conquête du mont Fansipan, le point culminant de l’Indochine (3.143 m). Elle se trouve dans la zone centrale du Parc national de Hoàng Liên et prend sa source au sommet du mont Fansipan.



Un décor naturel beau et paisible

Comme pour beaucoup de sites au Vietnam, le nom de la cascade est lié à une légende. Les habitants disent en effet qu’autrefois les fées du ciel avaient l’habitude de venir à la chute d’eau pour se baigner. Un jour, la septième fée vit un jeune bûcheron, Ô Quy Hô, premier fils du Génie de la montagne d’Ai Lao, jouant de la flûte. Fascinée, la fée passa toute la nuit à écouter les douces mélodies et rentra tard chez elle. Depuis, la chute d’eau est appelée "Amour" pour rappeler cette histoire. C’est pour cela que beaucoup de jeunes couples aiment s’y rendre.

La cascade de l’Amour est l’une des destinations les plus attrayantes de Sa Pa. Photo : Internet

Pour y aller, les voyageurs traversent une belle forêt sillonnée de ruisseaux et longent le bien nommé ruisseau d’Or bordé de forêts de bambou Phyllostachys. L’itinéraire se poursuit avec une piste entourée de Rhododendrons rouges et jaunes.



Juchée à 1.800 m d’attitude, la cascade ressemble à une pyramide étincelante sous le soleil. En s’écoulant, elle se divise en plusieurs parties avant de se réunir au pied de la montagne. Chaque niveau de cette cascade en escalier présente une eau limpide et fraîche. Son charme poétique touche les visiteurs qui s’y rendent afin de profiter de l’atmosphère paisible des lieux. Au pied de la cascade sont dispersés ici et là des rochers de pierre, formant un cadre idéal pour prendre des photos. Une fois au sommet de la cascade, la vue sur les montagnes environnantes et les forêts du Parc national de Hoàng Liên est imprenable.



D’une manière poétique, certains habitants comparent la cascade à une bande de soie blanche tranchant avec les couleurs de la montagne et de la forêt environnante.



D’autres sites à visiter



La cascade de l’Amour n’est pas le seul endroit digne d’intérêt dans les environs. Tout près de la cascade se trouve le col de Tram Tôn, situé à 1.940 m, qui est le point de départ pour les randonnées vers le sommet du mont Fansipan, le "toit de l’Indochine".



Les moins téméraires pourront aller visiter la cascade d’Argent (Thac Bac), plus imposante encore que celle de l’Amour. Ces quelques destinations sont des lieux incontournables lors d’un séjour à Sa Pa. -CVN/VNA