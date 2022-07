Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) – Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, la canicule continue de frapper le Nord et le Centre du Vietnam le 26 juillet.

Aujourd'hui, la température la plus élevée peut s'élever à 35°C - 37°C au Nord et dans les provinces de Thanh Hoa à Phu Yen au Centre, voire plus de 37°C dans certains endroits.

La canicule devrait se poursuivre dans le Nord jusqu'au 28 juillet. Au Centre, elle devrait planer dans la région de la province de Thanh Hoa à celle de Phu Yen jusqu’au 29 ou au 30 juillet.

Par ailleurs, l'humidité resterait relativement basse, se situant entre 55% à 65%. Les heures les plus chaudes, avec des températures supérieures à 35°C, devraient se situer entre 12h00 et 16h00. -VNA