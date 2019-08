Le Quoc Phong, Premier secrétaire du Comité central de l’UJCH (Photo: VNA)

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Une cérémonie a eu lieu à Ho Chi Minh-Ville le week-end dernier pour marquer les 20 ans de la campagne de bénévolat d'été pour les jeunes.



La première saison avait été lancée à l’échelle nationale en 2000 par le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh (UJCH). En deux décennies, les volontaires ont réparé ou construit 287.190 km de routes rurales, réparé 182.279 maisons et construit 67.431 autres.



Les unités de l’UJCH à tous les niveaux ont constitué 21.373 équipes chargées de fournir des conseils médicaux, des bilans de santé et des traitements à 14 millions de personnes. De plus, les activités de collecte de sang ont attiré 2 millions de membres de l’UJCH et d’autres jeunes, permettant de collecter 1,8 million d’unités de sang.



S'adressant à la cérémonie, le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh a déclaré que cette campagne estivale avait aidé des dizaines de milliers de jeunes Vietnamiens à s'améliorer et à apporter leurs contributions à la société.



Face à l’industrialisation, à la modernisation et à l’intégration nationales croissantes et aux conséquences de la quatrième révolution industrielle, les unités de l’UJCH doivent procéder à des réformes complètes pour s’appuyer sur les énormes réalisations de ces 20 dernières années et affirmer leur rôle au sein des mouvements de volontaires en général, a-t-il noté.



Pour sa part, Le Quoc Phong, Premier secrétaire du Comité central de l’UJCH, a déclaré que la campagne estivale de volontariat avait renforcé la confiance de la population et des autorités à tous les niveaux dans la jeunesse. Il a incité un grand nombre de jeunes à mettre leurs compétences et connaissances à profit et a également servi de phare pour guider le fonctionnement de groupes de bénévoles dans la société.



Il a appelé des jeunes à participer à la campagne afin d'apprendre, s'investir et grandir, car chaque saison les aidera à apprendre de nouvelles choses et à comprendre que «donner, c'est recevoir». Une expérience spirituelle qui leur permettra de remporter plus de succès dans leur vie future.



Également lors de la cérémonie, des collectifs et individus ayant obtenu d'excellents résultats dans la campagne ont reçu des récompenses au niveau de l'État. -CPV/VNA