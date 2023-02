Photo : VNA

La Brésilienne Luma Russo - Miss Charm 2023. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Dépassant 38 candidates de 37 pays et territoires, la Brésilienne Luma Russo a remporté le diadème du concours de beauté Miss Charm 2023 lors de la finale tenue dans la soirée du 16 février au Théâtre Hoa Binh (10e arrondissement à Ho Chi Minh- Ville).D'une taille de 1,68 m, avec un visage aux traits charmants, Luma Russo a impressionné le jury par ses mensurations idéales de 89-61-92 cm et des réponses intelligentes sur le sens de sa vie.Sous le titre de Miss Charm 2023, la belle aura un an pour accompagner les organisateurs, diffusant de nombreux messages significatifs sur l'éducation et le tourisme.Ses deux dauphines sont respectivement Annabelle Mae McDonnell (Philippines) et Olivia Tan (Indonésie).Miss Charm, lancé en 2019, est le premier concours de beauté créé par des Vietnamiens, dans le but de promouvoir la culture, le tourisme et les activités éducatives. Le jury de Miss Charm 2023 comprenait Miss Univers 2005 Natalie Glebova, Miss Monde 2015 Mireia Lalaguna, Miss International 2012 Ikumi Yoshimatsu, la belle d'origine vietnamienne Mimi Morris, le mannequin Lan Khue...La représentante du Vietnam était Thanh Thanh Huyen, originaire de Khanh Hoa. Née en 1996, d'une taille de 1,7 m avec des mensurations 85-56-90, elle est une MC bilingue, une créatrice de contenu et une influenceuse sur des réseaux sociaux. Elle peut communiquer en anglais, chinois. A ce concours, elle est entrée dans le Top 20.-VNA