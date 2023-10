Le Vietnam figure toujours dans la liste de surveillance des mises à niveau du FTSE Russell sur la période d'évaluation de cette année. Photo : VNA/CVN

Hanoï (VNA) - Selon le récent classement du marché boursier annoncé par le Financial Times Stock Exchange (FTSE Russell), la Bourse vietnamienne n'a pas encore été réaffectée au statut de marché émergent secondaire (Secondary Emerging Market).



FTSE Russell a dévoilé le dernier classement le 28 septembre. La Bourse vietnamienne demeure dans la catégorie sous surveillance en vue de son éventuelle promotion au statut de marché émergent de deuxième classe (marché émergent secondaire). Ainsi, le marché vietnamien reste classé parmi les marchés frontières.

FTSE Russell a précisé : "Bien que le processus de réforme du marché avance lentement, les hauts responsables du gouvernement vietnamien ont manifesté leur détermination à accélérer ce processus. De plus, la Commission nationale des valeurs mobilières recherche activement des solutions potentielles pour résoudre la question du préfinancement".

L’opportunité pourrait devenir plus claire en 2024

Dans son rapport sur les perspectives d'amélioration du marché boursier vietnamien, la SSI Securities Company a souligné que l'amélioration du marché boursier pourrait conduire à une nouvelle position et à l'attraction de nouveaux capitaux. Ce processus nécessite des efforts concertés de la part de tous les acteurs du marché, incluant non seulement les autorités de régulation, mais aussi les sociétés de valeurs mobilières, les fonds d'investissement, les banques de dépôt et toutes les banques commerciales.

L'amélioration prochaine du marché boursier pourrait conduire à une nouvelle position et à l'attraction de nouveaux capitaux. Photo : Linh Le/CVN



Selon FTSE Russell, le Vietnam n'a pas encore obtenu le statut de marché émergent secondaire en raison de son non-respect des exigences de paiement réglementées. Selon les explications de FTSE Russell, le marché boursier vietnamien a progressé plus lentement que prévu, en partie à cause de la pandémie de COVID-19. Étant donné que des contrôles préalables à la transaction sont couramment pratiqués sur le marché, le Vietnam ne satisfait pas encore aux critères du cycle de paiement, qui est actuellement considéré comme "limité".

Conformément à la réglementation, les investisseurs doivent avoir suffisamment de fonds disponibles sur leur compte avant de passer un ordre, mais cette exigence n'est généralement pas appliquée.

De plus, le Vietnam doit également améliorer le processus d'ouverture de compte et mettre en place un mécanisme pour faciliter les transactions entre les investisseurs étrangers qui négocient des titres atteignant ou approchant la limite de possession. Par conséquent, le Vietnam demeure sur la liste d'attente pour une éventuelle reclassification en marché émergent secondaire par FTSE Russell. Sa situation sera examinée lors de l'examen de mi-parcours en mars 2024. - CVN/VNA