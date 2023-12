Hanoï (VNA) - Dans son rapport de mise à jour de la situation macroéconomique du Vietnam de novembre 2023, la Banque mondiale (BM) a recommandé aux autorités d'envisager de prolonger le programme de soutien économique jusqu'en 2024.



Cela vise à mettre en œuvre complètement les investissements prévus, soutenir la demande globale, garantir l’efficacité de la mise en œuvre des politiques et soutenir la stabilité macroéconomique.

Les engagements cumulés d'IDE au cours des 11 premiers mois de 2023 ont continué d'augmenter pour atteindre 28,8 milliards de dollars. Photo: Vietnam+



Les experts de la BM estiment que les engagements cumulés d'IDE au cours des 11 premiers mois de 2023 ont continué d'augmenter pour atteindre 28,8 milliards de dollars, soit une hausse de 14,8% par rapport à la même période en 2022, malgré les incertitudes mondiales, ce qui illustre la confiance des investisseurs en les perspectives économiques du Vietnam. Cependant, ce chiffre est inférieur d’environ 10% aux niveaux d’avant le COVID-19.



Selon la BM, en novembre 2023, l'indice de production industrielle (IIP) du Vietnam a augmenté de 2,7%. Cependant, les perspectives restent sombres puisque l'indice des directeurs d'achat (PMI) du Vietnam a baissé en novembre (47,3 - le plus bas niveau depuis mai 2023), contre 49,6 et 49,7 en octobre et septembre respectivement.



Toujours selon la BM, en novembre, la croissance des ventes au détail de l'économie vietnamienne a ralenti et est restée inférieure aux niveaux d'avant la pandémie. La demande du marché ne s’est pas encore améliorée de manière significative.

Le crédit a augmenté en novembre de 10,3%. Photo: VNA



En outre, le crédit a augmenté en novembre de 10,3% par rapport à la même période de l'année dernière, mais ce taux est toujours inférieur à l'objectif fixé par la Banque d'État du Vietnam (14%-15%).



La lente croissance du crédit est due à l’affaiblissement continu des investissements privés et de la confiance des investisseurs, en partie lié à la stagnation du marché de l’immobilier qui a représenté environ 21,6% de l'encours du crédit en 2022. -VNA