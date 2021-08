Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La Banque mondiale (BM) au Vietnam a publié le 3 août un rapport final évaluant les données sur la sécurité routière dans le pays, afin de s'orienter vers la création d'un Observatoire national de la sécurité routière (NRSO-National Road Safety Observatory).

Ce rapport fait partie d'un programme de partenariat stratégique entre le gouvernement australien et la BM sur une série de rapports d'analyse du secteur des transports du Vietnam.

Selon le rapport, la BM a aidé et aide le gouvernement vietnamien via le Comité national de la sécurité routière à améliorer le système des données sur les accidents de la route, à mettre en place un NRSO, à mettre à jour la stratégie nationale pour assurer la sécurité routière et le Plans d'action pour mettre en œuvre la stratégie.

Le Vietnam ne dispose pas encore d'organisme spécifique chargé de la gestion de la sécurité de la circulation, bien qu'il existe un Comité national de la sécurité routière se concentrant sur tous les aspects du domaine de la sécurité de la circulation.

Selon le Département de la police des Transports, au cours du premier semestre de l'année, 6.340 accidents de la route ont fait 3.192 morts et 4.475 blessés.

La BM a recommandé au Vietnam d'établir une agence spécialisée pour gérer la sécurité routière de la route et créer une base de données complète sur la sécurité routière.

La création et la mise en service du NRSO et du portail électronique de la sécurité routière nationale nécessiteront une durée de quatre ans et un budget de près de deux millions de dollars. -VNA