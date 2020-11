Hanoi (VNA) - La Banque mondiale est prête à soutenir et à coopérer avec le Vietnam dans de nombreux domaines tels que la réponse aux changements climatiques et le développement des énergies renouvelables, a déclaré mercredi 4 novembre le directeur général des opérations de la BM, Axel van Trotsenburg.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh a une session de travail en ligne avec le directeur général des opérations de la BM, Axel van Trotsenburg. Photo: VGP

Lors d’une séance de travail en ligne avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh, Trotsenburg a affirmé que la relation entre le Vietnam et la BM se développait de manière fructueuse, affirmant que la banque était disposée à s’engager dans des échanges flexibles au milieu du Covid-19 pour renforcer davantage les liens.Le dirigeant de la BM a exprimé ses sympathies pour les énormes pertes causées par les récentes inondations dans le Centre du Vietnam et a salué les efforts du pays pour contenir la pandémie tout en maintenant la croissance économique.Pour sa part, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh a affirmé que le Vietnam chérissait le soutien précieux et efficace de la BM et de Trotsenburg lui-même au Vietnam au cours du passé.Le gouvernement vietnamien considère toujours la BM comme un partenaire de développement important, a-t-il déclaré, ajoutant que de nombreux projets et consultations politiques financés par la BM ont considérablement contribué au développement socio-économique national.Pham Binh Minh a appelé la BM à poursuivre son aide financière au développement et à accompagner le Vietnam dans l’élaboration de ses orientations politiques et de développement dans les temps à venir, en particulier dans la construction du plan de développement socio-économique et du plan d’investissement public à moyen terme pour 2021-2025.Appréciant l’aide non remboursable BM d’une valeur de 6,2 millions de dollars pour le Vietnam dans le combat contre le Covid-19, il lui a proposé de fournir plus de ressources au pays à cet égard.Il a également proposé que la BM travaille en étroite collaboration avec les ministères et agences vietnamiens pour supprimer les goulots d’étranglement dans le décaissement des prêts de la BM et d’autres donateurs au Vietnam. – VNA