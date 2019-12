Photo d'illustration: Internet

Hanoï (VNA) - La Plateforme globale pour les infrastructures (GIF) a approuvé un soutien financier de 1,5 million de dollars pour aider la Banque mondiale (BM) et le gouvernement vietnamien à mettre en œuvre un programme pilote d’enchères solaires.

La GIF, en collaboration avec la BM, aidera le gouvernement vietnamien à concevoir et structurer ce programme d'enchères, qui contribuera à répondre à la demande accrue en énergie du Vietnam et à promouvoir la croissance inclusive en renforçant l’environnement des affaires du secteur privé.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement vietnamien pour apporter davantage de ressources privées au secteur de l'énergie, où les besoins sont immenses et urgents », a déclaré Ousmane Dione, directeur national de la BM au Vietnam.

« Le soutien de la GIF intervient à un moment critique pour aider le pays à surmonter les multiples obstacles restants pour le bon développement de l'énergie solaire, dont la question du financement et de la répartition des risques », a-t-il ajouté.

Le Programme d'appel d'offres pour l'approvisionnement en énergie solaire du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce fait partie des efforts du gouvernement visant à accélérer les investissements dans l’efficience énergétique et les énergies renouvelables afin d’accroître la diversification dans la production d’électricité et réduire les émissions de CO2. Le pays a pour objectif de raccorder 12 GW d'énergie solaire au réseau électrique national d'ici 2030.

Ce serait le premier programme d'enchères solaires à être mis en œuvre au Vietnam, a déclaré Jason Lu, directeur de la GIF.

Bien que les perspectives économiques du Vietnam restent solides, avec une croissance prévue de 6,5% en 2020 et 2021, le pays est confronté à de nombreux défis pour répondre à ses besoins en infrastructures, en particulier dans le secteur de l'énergie.

La Plateforme globale pour les infrastructures (GIF) est un mécanisme ouvert qui facilite la préparation et le montage de partenariats public-privé (PPP) complexes axés sur les infrastructures afin de mobiliser des capitaux du secteur privé et d’investisseurs institutionnels.-VNA