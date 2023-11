San Francisco (VNA) - En marge de la réunion des ministres des Finances de l’APEC à San Francisco, le ministre des Finances Hô Duc Phoc a rencontré le 13 novembre (heure locale) Anna Bjerde, directrice générale des opérations de la Banque mondiale (BM).

Anna Bjerde, de son côté, a affirmé la poursuite de la coopération avec le Vietnam dans le Cadre de Partenariat entre les deux parties, visant à promouvoir une croissance rapide et un développement durable et intégral du pays.



Auparavant, le 12 novembre, à San Francisco, le ministre des Finances Hô Duc Phoc avait participé à une réunion restreinte des ministres des Finances de l'APEC

Le ministre des Finances Hô Duc Phoc à la réunion restreinte des ministres des Finances de l'APEC. Photo: haiquanonline.com.vn



Les ministres des Finances de l'APEC s'étaient concentrés sur des questions importantes d'intérêt commun au cours de l'année écoulée.



Dans son discours, le ministre vietnamien des Finances, Hô Duc Phoc, avait déclaré que bien que le Vietnam soit un pays en développement et que ses besoins d'investissements pour le développement socio-économique soient très importants, la dette publique est toujours maintenue à un niveau sûr. En outre, bien qu'il doive assurer des tâches de dépenses obligatoires, le Vietnam continue de restructurer ses dépenses budgétaires dans le sens d'une réduction du taux de dépenses ordinaires, tout en continuant d'augmenter les dépenses au service de l'investissement dans le développement de ses infrastructures socio-économiques. Par conséquent, le Vietnam dispose toujours d’un marge de manœuvre suffisant en matière budgétaire pour investir dans ses objectifs stratégiques nationaux tels que la transition énergétique.



Afin de contribuer à la gestion, à la régulation, à la stabilisation de la macroéconomie, à la restructuration de l'économie et à la mobilisation des ressources pour assurer une croissance économique de qualité et efficace, le Vietnam a pour objectif de restructurer ses sources de recettes budgétaires de manière à couvrir toutes les sources de revenus, d'élargir la base de revenus, en particulier de nouvelles sources de revenus, conformément aux pratiques internationales, créant un climat d'investissement et d'affaires favorable et équitable…, a conclu Hô Duc Phoc. -VNA