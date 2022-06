Le panorama d'une Bibliothèque de rêve. Photo : VI/VNA



Hanoï (VNA) - “ Les arts s’orientent les enfants vers le bien et les incitent à construire une vie heureuse ” a estimé Mme Nguyên Phi Vân, présidente de l’association « Club d’anges d’investisseurs du Vietnam », co-fondatrice du projet « Bibliothèque de rêve ».

La Bibliothèque de rêve aide les enfants à nourrir leur envie de lecture et de participer à des activités artistiques. Selon elle, les enfants vietnamiens doivent acquérir de nouvelles connaissances que l’école ne leur accordent pas mais qui les aident à mieux maîtriser leur vie, à se comprendre eux-mêmes et à mieux s’orienter. Les cours artistiques tels que peinture, musique, photographie donnent aux enfants de la créativité et de l’amour pour la vie.

« Les enseignants et les élèves sont ravis d’avoir la bibliothèque. L’école Kơ Pa Kơ Lơng, province de Kon Tum où la quasi-totalité des élèves sont d’ethnies minoritaires, s'est vu offrir en février 2022 une « Bibliothèque de rêve ».

La Bibliothèque de rêve offre aux enfants un espace de lecture confortable et intéressant. Le décor est coloré et attractif, la bibliothèque a de nombreux titres intéressants, pour les enfants de divers âges dont des manuels scolaires, des œuvres littéraires. Suite à la création de la bibliothèque, les cours de lecture deviennent obligatoires à l’école et les enseignants, après les cours de lecture, invitent leurs élèves à exprimer leur sentiment sur chaque œuvre littéraire.

La Bibliothèque de rêve propose des activités artistiques afin que les élèves s'initient à plusieurs arts. Photo : VI/VNA



Selon elle, les enfants vietnamiens, notamment ceux des régions reculées et défavorisées, sont les plus désavantagés en termes d’acquis de connaissances. La Bibliothèque de rêve les aide à avoir accès aux connaissances les plus récentes en matière scientifique, artistique..., à se munir de connaissances et de savoir-faire en cette nouvelle période de mutation du Vietnam et du monde.

Les livres de la « Bibliothèque de rêve », choisis par un conseil scientifique, sèment dans l'esprit des élèves d’être des citoyens du monde et leur font acquérir de nouvelles compétences pour le 21e siècle.

Jusqu’en mars 2021, le projet a créé 60 bibliothèques dans 11 villes et provinces : Tây Ninh, Binh Phuoc, Vung Tau, Vinh Long, Bên Tre, Đông Nai, Lâm Đông, Cân Gio, Dak Lak, Dak Nông, Quang Nam, avec plus de 18.000 élèves bénéficiaires.



Des élèves présentent des articles fabriqués par eux-mêmes, dans le cadre des activités artistiques organisées par les Bibliothèque s de rêve. Photo : VI/VNA



Le projet prévoit de créer entre 2020 et 2030 un millier de Bibliothèques de rêve dans les 63 villes et provinces du Vietnam et plus de 500.000 élèves vietnamiens auront accès aux livres et activités artistiques et créatives. -VI/VNA