Hanoi (VNA) – La gouverneure de la Banque d’État du Vietnam (BEV), Nguyên Thi Hông, a déclaré mardi 20 février que stimuler la croissance du crédit était la tâche clé en 2024 pour garantir un capital suffisant à l’économie.

Vue de la conférence en ligne du secteur bancaire. Photo : VNA

Lors d’une conférence en ligne du secteur bancaire, alle a également souligné l’impératif de réduire les coûts opérationnels des institutions de crédit, et a appelé à une réduction des taux d’intérêt pour les prêts aux citoyens et aux entreprises.Cette directive s’accompagnait d’un appel à une gestion équilibrée des sources de dépôts et de prêts afin d’atténuer efficacement les risques de crédit et de liquidité.Selon la gouverneure, la banque centrale a scrupuleusement suivi les directives du gouvernement et du Premier ministre visant à donner la priorité au soutien à la croissance associé à la stabilité macroéconomique et au contrôle de l’inflation depuis le début de cette année.Aligné sur l’objectif de croissance économique d’environ 6-6,5% et d’inflation d’environ 4-4,5% fixé par l’Assemblée nationale et le gouvernement, la BEV vise une croissance du crédit d’environ 15% cette année, sous réserve d’ajustements.