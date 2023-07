Jakarta (VNA) - La Banque mondiale (BM) vient d'approuver deux projets d'une valeur totale de 1,1 milliard de dollars visant à élargir l'accès à une électricité plus propre et à améliorer la nutrition des enfants en Indonésie.



Le premier projet, d'une valeur de 500 millions de dollars, permettra l’accès d’environ 2 millions de personnes au réseau électrique à l’Est du pays, tout en favorisant le développement de l'énergie solaire et aidant l'entreprise publique indonésienne Perusahaan Listrik Negara (PLN) à améliorer sa capacité à gérer la transition énergétique, a déclaré la Banque mondiale dans un communiqué.



L'Indonésie, qui utilise le charbon pour la majeure partie de son électricité, a pour objectif de réduire ses émissions de 32% d'ici à 2030 et de parvenir à «zéro émission nette» d'ici à 2060.



Le deuxième projet récemment approuvé par la BM pour l'Indonésie est une subvention de 600 millions de dollars pour aider le pays à lutter contre le retard de croissance chez les enfants. Selon une enquête gouvernementale publiée en janvier 2023, l'année dernière, environ 4,5 millions d'enfants de moins de 5 ans en Indonésie, soit 21%, présentaient un retard de croissance. Le gouvernement indonésien vise à réduire ce ratio à 14% d'ici 2024. -VNA