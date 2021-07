Photo: Getty Images

Hanoi (VNA) – La banque Aozora siégeant à Tokyo a remis symboliquement jeudi 1er juillet 5 millions de yens (45.000 dollars) à l’ambassade du Vietnam au Japon pour soutenir le Fonds de vaccins anti-Covid-19 du Vietnam.



Le directeur exécutif de la banque Aozora, Ito Takeshi, a hautement apprécié l’initiative du gouvernement vietnamien de créer un fonds de vaccins anti-Covid-19, et a espéré que l’apport d’Aozora aiderait le Vietnam à pourvoir à temps ses habitants des vaccins.



La ministre d’ambassade du Vietnam au Japon, Lâm Thi Thanh Phuong, a remercié la banque Aozora d’avoir répondu activement à l’appel pour soutenir le Fonds de vaccins anti-Covid-19 du gouvernement vietnamien, l’une des motivations importantes pour l’aider à accélérer sa campagne de vaccination et à maîtriser au plus tôt l’épidémie.



Créée en 1957, la banque Aozora siégeant à Tokyo a débuté ses activités au Vietnam en 1997 en tant que membre co-fondateur de la compagnie de crédit-bail du Vietnam (VILC). En juin 2020, elle est devenue actionnaire à hauteur de 15 % d’Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB), l’une des quatre banques les plus rentables au Vietnam votées par Forbes. – VNA