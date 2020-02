Hanoi (VNA) – Le conseil d’administration de la Banque des règlements internationaux (BRI) basée en Suisse a invité le 14 janvier dans un communiqué la Banque d’Etat du Vietnam (BEV) à devenir son membre, a-t-on appris de la banque centrale.

Le siège de la Banque d’Etat du Vietnam est basé à Hanoi. Photo : BEV

Cet événement traduit sa reconnaissance des acquis socio-économiques obtenus par le Vietnam ces dernières années ainsi que des résultats positifs enregistrés par la BEV dans la gestion de la politique monétaire et du système bancaire.Il devra aider la BEV et le système bancaire vietnamien à accéder aux principes et normes du système financier mondial, à accélérer son intégration internationale, à renforcer les capacités et la compétitivité du système financier et bancaire et de l’économie vietnamienne.L’adhésion à la BRI marque une nouvelle avancée dans le processus d’intégration internationale de la BEV comme de tout le système bancaire vietnamien, a déclaré la BEV.Première institution financière mondiale au regard de l’histoire économique, la BRI est née le 20 janvier 1930 à La Haye d’un accord intergouvernemental entre l’Allemagne, la Belgique, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, le Japon, et la Suisse. Elle ouvre officiellement ses bureaux à Bâle le 17 mai 1930.Regroupant 63 banques centrales, elle a pour fonctions d’assister les banques centrales dans leur poursuite de la stabilité monétaire et financière, d’accueillir la coopération internationale dans ces domaines, d’agir en tant que banque des banques centrales. – VNA