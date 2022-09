Hanoi (VNA) - La Banque d’État du Vietnam (SBV) a décidé mercredi 7 septembre d’augmenter fortement le prix de vente du dollar américain de 300 dôngs à 23.700 dôngs/dollar.

Il s’agit de la troisième augmentation du prix de vente du billet vert depuis le début de cette année. Auparavant, la BEV a ajusté le taux de change du dollar de 200 dôngs à 23.250 dôngs/dollar en mai et a continué de l’augmenter à 23.400 dôngs/dollar au début juillet.Les économistes ont déclaré que la décision de la banque centrale d’augmenter fortement le prix de vente du dollar n’est pas surprenante, car récemment certaines organisations d’investissement ont prédit cet ajustement.La BEV a vendu une grande quantité de devises étrangères de ses réserves depuis le début de l’année.Selon BIDV Securities Company (BSC Securities), la réserve de change du Vietnam s’élève à environ 97,7 milliards de dollars, une baisse significative par rapport au record de 110 milliards de dollars.La BEV augmentera la vente d’intervention de devises étrangères pour être prête à assurer l’approvisionnement régulier en devises étrangères du marché, a fait savoir Pham Chi Quang, directeur général adjoint en charge du département de la politique monétaire de la BEV.Cela crée ainsi des conditions permettant au système des établissements de crédit de répondre pleinement et rapidement aux besoins légitimes en devises des organisations et des particuliers, a-t-il expliqué.

Photo d'illustration: VNA



La BEV a déclaré qu’elle gérerait le taux d’intérêt en créant une marge de manœuvre pour que les taux de change évoluent de manière flexible et absorbent les chocs extérieurs, tout en intervenant sur le marché pour minimiser la surfluctuation des taux, contribuant ainsi à stabiliser le marché des devises.Pour assurer la stabilité macroéconomique et contrôler l’inflation, depuis le début de cette année, la BEV a vendu des devises étrangères par des méthodes appropriées, répondant à la demande de l’économie et maintenant la liquidité du dông pour soutenir la stabilité des taux d’intérêt de la monnaie vietnamienne, soutenant ainsi le processus de redressement et de développement socio-économiques, a-t-il indiqué.La BEV continuera de se coordonner avec les organes compétents pour assurer une gestion concertée de la liquidité du dông afin d’assurer la stabilité des taux de change, du marché des devises et des taux d’intérêt, a-t-il encore indiqué. – VNA