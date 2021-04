Photo d'illustration: VNA

Can Tho (VNA) - La Banque asiatique de développement (BAD) propose de mettre en œuvre à Can Tho un projet de ville intelligente et économe en énergie (SEECP), avec un investissement total de plus de 1.560 milliards de dongs, soit 67,29 millions de dollars.

Le projet développera une infrastructure économe en énergie avec des lumières LED et une technologie intelligente utilisée pour l'éclairage public et les bâtiments publics, dans le but d'économiser de l'énergie, de réduire les émissions de carbone et d'améliorer les bénéfices socio-économiques.

En particulier, les 19 bâtiments de soins de santé bénéficiaires de ce projet pourront être modernisés grâce à l'application de diverses mesures d'efficacité énergétique, permettant d'améliorer la chaîne du froid au service de la vaccination contre le COVID-19.

Au Minh Tuan, spécialiste principal de la BAD pour le développement de projets énergétiques, a déclaré que la BAD présentait le SEECP dans six villes et provinces du Vietnam, à savoir Hanoï, Quang Ninh, Quang Nam, Da Nang, Lam Dong et Can Tho.

Pour le projet à Can Tho, la Banque suggère deux volets couvrant l'éclairage et les bâtiments intelligents, qui seront réalisés aux coûts respectifs de 1.279 et 282 milliards de dongs.

La première phase de ce projet devrait durer d'avril 2022 à décembre 2025.-VNA