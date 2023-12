La BAD prévoit également que la croissance du Vietnam en 2023 sera de 5,2%, contre une prévision précédente de 5,8%.La reprise plus faible que prévu en raison de la faiblesse de la demande extérieure continuera à freiner le taux de croissance des secteurs industriel et des services ; ainsi que provoque le ralentissement de la reprise de l’emploi et de la consommation intérieure.

Transformation du poisson Tra à An Giang. Photo: VNA



Les experts de la BAD recommandent également que la politique monétaire soit probablement prudente et proactive, car les agences compétentes renforceront le contrôle efficace des prix de l'essence, de l'électricité, des produits alimentaires et des soins de santé et de l'éducation, contribuant ainsi à contrôler l'inflation.Par conséquent, la BAD prévoit que l’inflation au Vietnam sera maintenue à 3,8 % en 2023 et à 4 % en 2024. -VNA