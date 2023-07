La BAD et un certain nombre d'institutions financières internationales revoient à la baisse leurs prévisions de croissance économique pour le Vietnam. Photo: VietnamPlus

Hanoi (VNA) - La Banque asiatique de développement (BAD) a abaissé le 19 juillet ses prévisions d'inflation pour les pays en développement d'Asie dans le contexte de baisse des prix du carburant et des denrées alimentaires, d'amélioration des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et d'impacts de l'augmentation des taux d'intérê.

Pour le Vietnam, la BAD prévoit, dans son rapport des perspectives de développement en Asie, que le taux d'inflation ralentira à 4 % en 2023 et 2024.

La BAD s'attend à ce que l'inflation dans les pays en développement d'Asie soit de 3,6 %, inférieure à la prévision de 4,2 % faite en avril. Elle estime que l'inflation continuera de baisser pour atteindre des niveaux proches de ceux d'avant le COVID-19 en raison de la baisse des prix du carburant et des denrées alimentaires.

En outre, la BAD maintient les perspectives de croissance pour les économies asiatiques en développement à 4,8 % cette année, la forte demande intérieure soutenant la reprise de la zone d'Asie.

La croissance en Asie du Sud-Est devrait être de 4,6 % en 2023 et de 4,9 % en 2024, en raison de la chute de la demande mondiale de produits industriels transformés et manufacturés. Pour le Vietnam, la BAD prévoit une croissance économique de 5,8% cette année et 6,2% l'année prochaine. Ce chiffre est inférieur aux prévisions données en avril.



Les institutions financières internationales prévoient que la BEV réduira encore les taux d'intérêt directeurs au prochain trimestre pour soutenir la croissance . Photo: VietnamPlus

Elle a expliqué que la croissance du Vietnam avait ralenti en partie parce que la faiblesse de la demande extérieure a exercé une pression sur l'industrie manufacturière et de transformation.

Cependant, on peut voir dans ce dernier rapport que la croissance économique du Vietnam est toujours en tête en Asie, juste derrière l'Inde et les Philippines. Pendant ce temps, l'inflation au Vietnam devrait ralentir à 4% en 2023 et 2024. -VNA