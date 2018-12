Hanoi, 5 décembre (VNA) – La Banque asiatique pour le développement (BAD) a approuvé un crédit d’un montant de 100 millions de dollars pour le développement du secteur financier du Vietnam, a annoncé le 4 décembre la BAD.

Un guichet au bureau des impôts de Hanoi. Photo : VNA

Selon l’expert financier de la BAD, Mme Duong Nguyên, l’efficacité du développement économique du Vietnam ces dernières années est impressionnante, cependant la réforme n’est pas encore systématique, notamment dans le secteur financier.

En outre, l'inclusion financière limitée pourraient peut exacerber l'inégalité croissante des revenus et avoir une incidence sur la croissance économique à long terme. Ce programme soutiendra pour les efforts du gouvernement pour renforcer la stabilité financière, développer les marchés des capitaux nationaux et renforcer l’inclusion financière.

Le programme de développement et d’inclusion du secteur financier témoigne du partenariat à moyen et à long terme dans le développement du secteur financier entre la BAD et le gouvernement vietnamien. Ce programme est conforme à la stratégie de développement socio-économique du gouvernement 2011-2020 et à la stratégie 2030 de la BAD visant à lutter contre la pauvreté et l'inégalité des revenus actuelle.

Ce programme aide un certain nombre de réformes gouvernementales, visant à consolider, approfondir et élargir la portée du secteur financier formel du Vietnam.

Celles-ci incluent des améliorations du cadre juridique et réglementaire permettant de résoudre les problèmes des prêts non productifs, de restructurer les institutions de crédit en difficulté, de créer un environnement favorable au marché monétaire et au développement du marché des obligations d'État, ainsi que des mesures visant à introduire des approches de l'inclusion financière fondées sur le marché. microfinance et technologie financière. - VNA