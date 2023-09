Photo: adb.org

Jakarta (VNA) - La Banque asiatique de développement (BAD) a annoncé le 25 septembre avoir approuvé un prêt de 500 millions de dollars pour soutenir le programme de développement de l'Indonésie et les priorités de réforme visant à créer un environnement propice aux investissements, à alléger les barrières commerciales et à améliorer l’envergure des entreprises.Le directeur national de la BAD pour l'Indonésie, Jiro Tominaga, a déclaré que pour atteindre le statut de pays à revenu élevé d'ici 2045, le gouvernement prévoit que le produit intérieur brut de l'Indonésie doit croître d'au moins 6,0 % par an, soit nettement au-dessus de la moyenne d'avant la pandémie de 5,3 %.L'Indonésie fait de bons progrès dans sa reprise après la pandémie de COVID-19, mais des réformes structurelles en cours sont nécessaires pour renforcer son potentiel de croissance en stimulant l'investissement, la création d'emplois, l'amélioration du climat des affaires et du commerce, a-t-il souligné.Des investissements étrangers directs dans la fabrication de batteries pour véhicules électriques ont également été approuvés, notamment la signature de cinq contrats de grande valeur, qui devraient créer au moins 49.000 emplois. - VNA