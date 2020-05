La présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) - Le 20 mai au matin, la 9e session de l'Assemblée nationale de la XIVe législature s'est ouverte à la maison de l'Assemblée nationale, à Hanoi.

Le secrétaire général du Parti et président Nguyen Phu Trong, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, la présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan, le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam Tran Thanh Man... ont assisté à la séance d'ouverture.

Dans son discours d'ouverture, la présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan a déclaré que début 2020, l'épidémie de COVID-19 a éclaté et est rapidement devenue une pandémie, avec un impact négatif sur toutes les activités socio-économiques du monde et du Vietnam.

L’épidémie a interrompu la production et les activités commerciales et d'investissement; les activités sociales, notamment la santé, l'éducation - formation, le tourisme, la culture... et la vie des personnes ont été affectées. Parallèlement, le pays est également été fortement touché par le changement climatique, les catastrophes naturelles, causant de grandes pertes dans de nombreuses régions à cause de la sécheresse et des l'intrusion d'eau salée, des orages, de la grêle...

Face à ces difficultés et défis, sous la direction du Parti et de l'Assemblée nationale, le gouvernement a rapidement publié de nombreuses résolutions, conclusions, directives, demandant à tous les niveaux, du niveau central au niveau local, de combattre l’épidémie et déployer de nombreuses solutions pour soutenir le développement économique, assurer la sécurité sociale.

Jusqu'à présent, le pays a essentiellement contrôlé l'épidémie, endigué sa propagation dans la communauté et assuré la sécurité et la santé des personnes. Les mesures prises par le Vietnam ont été hautement appréciées et reconnues par les pays et les organisations internationales comme un point lumineux dans la prévention et le contrôle du COVID-19. En cette conjoncture de pandémie et de ralentissement économique mondial, de nombreux pays ont connu une récession, mais le taux de croissance du PIB du premier trimestre du Vietnam était encore d'environ 3,82%; la sécurité sociale, la vie des gens sont toujours garanties; la sécurité et la défense nationales ont été maintenues. Le Vietnam continue de bien assumer sa présidence de l'ASEAN, sa présidence de l'AIPA et son poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, contribuant à renforcer la position du pays sur la scène internationale...

L'Assemblée nationale reconnaît et apprécie l'esprit de surmonter les difficultés du personnel médical, des soldats de l'armée, de la police et des forces compétentes dans la lutte anti-épidémie; le soutien, le partage et le respect des personnes de toutes couches sociales dans la mise en œuvre des mesures de prévention et de contrôle de l’épidémie. Cette première victoire est le résultat d'une grande détermination, de l'unité dans l'action et de la volonté du système politique, démontrant la force de la solidarité, la tradition patriotique, la primauté du régime et l'esprit de solidarité de la nation, consolidant fermement la foi du peuple dans le Parti et l'État.

« Je crois que cet esprit continuera d’être promu lorsque l'Assemblée nationale examinera et décidera du contenu de cette session », a déclaré la présidente de l'Assemblée nationale.

La présidente de l'Assemblée nationale a déclaré que l'ordre du jour de cette session comportait de nombreuses questions importantes. En effet, l'Assemblée nationale examinera et discutera des rapports socio-économiques et du budget de l'État en 2019, de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique et du budget de l'État lors des premiers mois de 2020; approuvera le règlement du budget de l'État en 2018. 2020 est la dernière année du plan quinquennal de développement socio-économique 2016-2020, qui se déroule dans un contexte spécial, de sorte que les députés doivent mener des études, des analyses, des discussions approfondies ainsi que des évaluations complètes et objectives afin d'identifier des orientations et solutions efficaces pour relancer rapidement l'économie après la pandémie de COVID-19, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs du plan quinquennal, ouvrant la voie au développement pour la prochaine période.

L'Assemblée nationale examinera et décidera également le programme national cible de développement socio-économique des minorités ethniques et des zones montagneuses pour la période 2021-2030 afin de proposer des solutions de mise en œuvre pour promouvoir les potentiels et les avantages de la région et l'esprit d'autosuffisance des minorités ethniques pour développer l'économie, la société des minorités ethniques et les zones montagneuses de manière plus forte, globale et durable.

Parallèlement à cela, l'Assemblée nationale examinera et approuvera 10 projets de loi, de nombreux projets de résolution et donnera des avis sur 6 autres projets de loi pour institutionnaliser en temps opportun les directives et politiques du Parti et les dispositions de la Constitution, en contribuant à la rénovation et à la consolidation de la structure organisationnelle de l'Assemblée nationale; améliorer l'efficacité de la construction et la promulgation des documents juridiques; créer une base juridique pour améliorer l'environnement des investissements et des affaires dans le sens d'une situation de plus en plus favorable, transparente et équitable entre les investisseurs, les entreprises, la mobilisation des ressources dans la société, l'amélioration de la santé, la concurrence de l'économie en général et des entreprises vietnamiennes en particulier; assurer la défense et la sécurité nationales, répondre aux exigences du développement socio-économique et de l'intégration internationale.

Lors de cette session, l’Assemblée nationale votera pour approbation les accords de libre-échange et de protection des investissements entre le Vietnam et l’Union européenne (UE), ainsi que l’adhésion à la Convention 105 sur l’abolition du travail forcé de l’Organisation internationale du travail (OIT). En outre, elle effectuera une supervision thématique sur l’application des politiques et des lois concernant la prévention et la lutte contre l’abus sur enfants. Elle étudiera également des rapports de synthèse des avis, idées et opinions d’électeurs et habitants adressés à la 9e session, ainsi que le traitement des avis et idées adressés à la 8e session. Elle créera un Conseil électoral national et discutera d’autres questions importantes.

Selon la présidente Nguyen Thi Kim Ngan, dans le contexte d’épidémie, les députés vont envoyer leurs questions sous forme écrite aux membres du gouvernement, aux chefs des organes compétents, sur les sujets d’actualité retenant l’attention du public.

Au nom du Comité permanent de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan a appelé les députés à promouvoir leur responsabilité pour assurer le succès de cette session.

Ensuite, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a présenté un rapport sur la lutte contre le COVID-19, les mesures et solutions prises pour relancer les activités socio-économiques. -VNA