Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le rapport d’évaluation du Programme cible national de développement socio-économique dans les régions peuplées de minorités ethniques et les régions montagneuses au cours de la période 2021-2030 a été soumis à l'Assemblée nationale (AN) le 28 mai lors d’une séance de travail dans le cadre de la 9e session de l’Assemblée nationale de la 14e législature en cours à Hanoï.

Le contenu controversé du projet de loi sur les investissements sous forme de PPP est aussi déposé pour discussion.

Le président de la Commission des affaires ethniques de l’AN Do Van Chien, le président du Conseil de la nationalité de l’AN, Ha Ngoc Chien, et le président de la Commission économique de l'AN Vu Hong Thanh ont présenté des rapports concernant les questions mentionnées.

Lors de la séance de travail de l'après-midi, les législateurs écoutent présenter un document demandant l’approbation de l’arrêt de compte du budget de l'État de 2018, un autre rendant compte de l'audit et de la vérification du solde budgétaire de l'État de 2018.

Ils écoutent également un rapport qui répondra aux questions soulevées lors des débats précédents concernant le projet de loi d’amendement et de complément de certains articles de la Loi sur la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles et de la Loi sur les digues.

Les députés participent à un débat en ligne sur différentes opinions autour de ce projet de Loi. -VNA